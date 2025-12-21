Gilberto Mora es el jugador Sub 17 con más goles en el futbol mundial durante 2025

El torneo Apertura 2025 terminó para los Xolos de Tijuana a principios del mes de diciembre, cuando quedaron eliminados por los Tigres de la UANL en Cuartos de Final, dando por concluida actividad de Gilberto Mora, al menos, por este 2025.

A pesar de que Mora terminó la actividad 'temprano' hizo lo suficiente para poder consagrarse como el jugador con más goles en el mundo durante el año calendario, al menos, para los futbolistas menores de 17 años de edad.

Gilberto Mora, que jugó Clausura, Apertura 2025, Leagues Cup y el Mundial Sub 20 con el Tricolor, marcó la cantidad de 12 anotaciones, superando por tres goles a sus más cercanos perseguidores.

Mora superó al delantero alemán del Bayern Munich, Lennart Karl, y al delantero irlandés Michael Noonan, ambos jugadores con nueve goles durante el año calendario.

Con los Xolos de Tijuana, Mora marcó nueve goles durante el año calendario, siete de ellos fueron en Liga MX, mientras marcó dos en la Leagues Cup.

Asimismo, el juvenil de los Xolos de Tijuana logró anotar tres ocasiones en la Copa del Mundo Sub 20, la cual se disputó en Chile durante el verano del 2025.

Además de esto, Mora es el futbolista de 17 años, líder en los rubros de más asistencias (con cuatro), más contribuciones a gol (16), más pases clave (56), y más remates a puerta (23), además de ser el tercer mejor en el rubro de pases completados.