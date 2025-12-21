Miguel Borja, a Cruz Azul: este es el panorama del delantero colombiano que apunta a La Máquina

El colombiano es uno de los jugadores de importancia para la escuadra celeste en el 2026

En el Mundial de Clubes | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco
21 de Diciembre de 2025

Las últimas horas se convirtieron de vital importancia para la posible llegada de Miguel Borja a Cruz Azul. El colombiano, que es jugador de River Plate, logró despertar interés en La Noria, pero diversos factores han hecho que su fichaje no sea del todo un hecho.

De acuerdo con Carlos Ponce de León e Iliany Aparicio, dos de los grandes problemas en las negociaciones es que fue promovido por los asesores del club cementero, no por la dirección deportiva.

Además de eso, al ser un jugador no formado en México, Borja tendría que ocupar plaza de extranjero, algo con lo que no cuenta en estos momentos en Cruz Azul. Ante dicho panorama, La Máquina buscará darle salida a algunos jugadores no nacionales en las próximas semanas.

Borja en Colombia | MEXSPORT
¿Qué falta para la llegada de Miguel Borja?

Según el reporte de Iliany Aparicio, la directiva se encuentra trabajando en el fichaje de Borja, además de que el círculo cercano del jugador mostró que todo avanza de gran manera.

A pesar de todo eso, la falta de plazas de extranjero comenzó a generar una gran duda en la directiva cementera. La llegada de Borja apunta a darse por la salida de uno de los hombres gol del equipo de La Máquina, Ángel Sepúlveda.

Miguel Borja | MEXSPORT
¿Qué jugador podría salir de Cruz Azul?

Pese a que el equipo no ha dado a conocer la salida de algún otro jugador, hay varios jugadores que ya no entran en planes del equipo cementero. Entre esos tantos jugadores, hay un extranjero.

Mateusz Bogusz no tuvo una buena cantidad de minutos el semestre pasado, por lo que ha estado en la mira de una posible salida. El polaco, pese que fue uno de los grandes fichajes de Cruz Azul, nunca se logró consolidar.

El polaco | IMAGO7
