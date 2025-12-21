Frente frío 23 dejará heladas y lluvias en varios estados durante esta semana

Durante esta semana, el frente frío 23, que ingresó a México el domingo 21 de diciembre, ocasionará descenso significativo de temperaturas, heladas y lluvias en diversas regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este sistema frontal avanzará desde el norte de Coahuila hacia otras regiones, generando dos efectos principales: frío intenso en el norte y centro del territorio, así como lluvias importantes en el oriente y sureste del país, debido a su interacción con un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que al menos 19 estados registrarán temperaturas que oscilarán entre -10 y 5 grados, principalmente durante la noche y el amanecer, por lo que se recomienda extremar precauciones ante el riesgo de heladas.

¿Qué estados resentirán las temperaturas más bajas por el frente frío 23?

De acuerdo con el pronóstico oficial, Chihuahua y Durango, en zonas serranas, podrían registrar temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas. En tanto, Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla tendrán valores de -5 a 0 grados, también con posibilidad de heladas.

Otros estados como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca presentarán temperaturas de 0 a 5 grados, condiciones que se mantendrán al menos hasta el miércoles 24 de diciembre.

En el caso de la Ciudad de México, se esperan mínimas de 5 a 7 grados, mientras que en Toluca, Estado de México, el termómetro podría descender hasta 0 o 2 grados durante las madrugadas.

Lluvias fuertes y aguaceros durante la semana navideña

Además del frío, el frente frío 23 provocará lluvias fuertes y muy fuertes en varias entidades. Se prevén precipitaciones de 50 a 75 milímetros en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que en estados como Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.

También se pronostican intervalos de chubascos en Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Veracruz, así como lluvias de menor intensidad en Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Nuevo León.

Recomendaciones ante el frente frío 23

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niños, adultos mayores y personas enfermas. Asimismo, se pide extremar precauciones al usar calentadores, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse informados a través de los avisos oficiales del SMN.

El frente frío 23 traerá condiciones invernales severas durante la temporada navideña, por lo que las autoridades exhortan a la población a seguir las indicaciones oficiales y tomar medidas preventivas para reducir riesgos ante el frío y las lluvias.