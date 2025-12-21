Bicampeón con Toluca deja a los Diablos para fichar con León para el Clausura 2026

Las piezas se siguen moviendo y de cara al Clausura 2026 los clubes buscan los mejores elementos para reforzarse. En el caso de León, decidió apostar por un futbolista que llega tras ser bicampeón con Toluca.

De acuerdo con César Luis Merlo, Juan Pablo Domínguez se convertirá en futbolista de la Fiera una vez que ambas partes llegaron a un acuerdo. La misma fuente señaló que es cuestión de trámites para que el traspaso se haga oficial.

Domínguez se reencontrará con Ambriz

Luego de seis meses de préstamo con Necaxa, previo al Apertura 2023 el atacante regresó a Atlante. Sin embargo, ya no se quedó con los Potros y firmó con el equipo escarlata, en el cual coincidió ese primer torneo con Ignacio Ambriz.

Juan Pablo Domínguez en celebración | IMAGO 7

Tras la salida del estratega mexicano, Renato Paiva y Antonio Mohamed fueron los dos estrategas que dirigieron a Domínguez en Toluca. Ahora solo falta que se complete el trámite para que el futbolista firme su contrato y se incorpore a la pretemporada de nuevo bajo las órdenes de Ambriz.

De hecho, la familiaridad con el técnico es uno de los motivos por los cuales León decidió contratar al jugador. Según Digital AM, la directiva confía que Ambriz recupere el potencial de Domínguez por la banda derecha, para que su velocidad y desequilibrio se conviertan en piezas fundamental en el accionar del equipo.

Domínguez en felicitación a Luis García | IMAGO 7

¿Cómo le fue a Domínguez con Toluca?

El futbolista de 27 años disputó en total 95 partidos con los Diablos Rojos, con una aportación de 11 goles y siete asistencias. Sin embargo, en el pasado Apertura 2025 jugó con solo 13 compromisos, con un gol y una asistencia en Fase Regular, mientras que en Liguilla disputó cuatro encuentros sin aportes en goles.

Su llegada a León se da en el marco de una reconstrucción de los Panzas Verdes, que quedaron en penúltimo lugar de la tabla el torneo pasado. Con jugadores como Domínguez, el club pretende ser protagonista de nuevo en la Liga MX y pelear por un boleto a la Fiesta Grande.