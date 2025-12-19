Mohamed explica cambio en la portería en la Final y manda mensaje a Hugo González

En la Final de Vuelta del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, la polémica se hizo presente luego de que Antonio Mohamed decidió poner a Luis García como portero titular en lugar de Hugo González. Sin embargo, el 'Turco' admitió que la elección fue por un tema futbolístico, pues en ese momento veía con más presión a Hugo tras lo sucedido en la Ida.

En el encuentro de Ida en el Estadio Universitario, González cometió un error en la salida, el cual terminó en gol para Tigres. Por lo tanto, la incertidumbre se hizo presente, pues no era la primera vez que dicho arquero cometía errores en una Final. Por lo tanto, Mohamed se decantó por poner a Luis García en el juego de Vuelta.

Mohamed | MEXSPORT

¿Por qué fue Luis García y no Hugo González?

Sobre esto, Antonio reconoció en una entrevista para TUDN que la decisión fue totalmente de él. Además, el argentino dijo que por lo que consultó con el entrenador de porteros, por antecedentes y por la presión, lo mejor era que Luis García fuera el arquero titular para Toluca en el encuentro definitivo.

"La decisión fue 100 por ciento mía, obviamente consultada con el entrenador de arqueros y basado en la experiencia que me ha tocado vivir con Hugo en otras situaciones, en como yo lo notaba y en cómo yo veía el ambiente, creía que lo mejor para el equipo era que ataje Luis. Esa fue la decisión que tomé. Hugo estaba para jugar, obviamente con un poco más de presión que Luis", comentó.

De igual manera, Mohamed señaló que al solo haber pasado dos días, además de que enfrentaron al mismo rival, no había mucho margen para mantener enfrentaron la portería a Hugo González. Por lo tanto, el ‘Turco’ reconoció que fue una decisión difícil en un momento importante, pero considera que fue lo correcto.

Luis García | MEXSPORT

Lo quiere como a un hijo

"Fue una decisión totalmente futbolística porque yo creía que era lo mejor en ese momento para el equipo. Son decisiones que tienes que tomar como conductor en los momentos importantes. Me base en que todo era muy rápido, si era un partido normal de liga de semana a semana, es más, si era otro rival, seguramente sería Hugo, pero era todo muy rápido contra el mismo rival. Entonces preferí tomar esa decisión", agregó.

Pese a todo, el entrenador de los Diablos Rojos aprovechó para mandarle un mensaje al portero del Toluca, con quien trabajó en América, al cual aseguró que lo quiere como un hijo. Tanto el arquero como el jugador se mostraron muy contentos después de la Gran Final del Apertura 2025.

Hugo | MEXSPORT