Ovación en Sevilla, pero futuro en México: Canales reafirma su compromiso con Rayados

Sergio Canales vivió una noche especial en Sevilla, pero también dejó un mensaje contundente sobre su futuro. El mediocampista español fue homenajeado por la afición del Real Betis y, aunque agradeció el cariño recibido, descartó un regreso a España, asegurando que se encuentra plenamente enfocado en su etapa con Rayados de Monterrey.

El actual jugador del club regiomontano fue ovacionado en el Estadio La Cartuja durante el duelo entre Betis y Getafe, un reconocimiento que confirmó la huella que dejó en el equipo verdiblanco; sin embargo, Canales fue claro al señalar que su presente y sus objetivos están en la Liga MX, donde tiene contrato vigente y retos importantes rumbo a 2026.

Sergio no planea salir de Rayados | Imago7

Ovación en Sevilla

Canales aprovechó su periodo vacacional para viajar a España y asistir al partido en el que el Real Betis goleó 4-0 al Getafe. Desde las gradas de La Cartuja, el mediocampista fue recibido con una ovación que reflejó el cariño intacto de la afición, que lo considera uno de los jugadores más representativos de la historia reciente del club.

El homenaje incluyó un momento especial junto a su esposa e hijos, con quienes posó para una fotografía sosteniendo una placa personalizada que evocó su paso por la institución. El gesto reforzó el vínculo entre Canales y el Betis, un club donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera profesional.

¿Volverá Canales al Real Betis?



Ni confirma ni desmiente 😝#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/w632tVykdv — DAZN España (@DAZN_ES) December 21, 2025

Visiblemente conmovido, el futbolista expresó su gratitud por el reconocimiento recibido, destacando el trato que siempre tuvo en la institución sevillana y el impacto que el club tuvo no solo en su carrera, sino también en su familia.

Canales ratifica su compromiso con Rayados

A pesar del ambiente nostálgico, Sergio Canales fue contundente al hablar sobre su futuro inmediato: "Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien allí (Monterrey); entonces, hasta ahí estamos”, declaró en entrevista con DAZN España, dejando claro que no contempla un regreso al futbol español en el corto plazo.

El mediocampista llegó a Rayados en 2023, procedente del Betis, en una de las transferencias más importantes del club regiomontano. Desde entonces, encontró regularidad, protagonismo y un proyecto competitivo que lo mantiene motivado dentro de la Liga MX, sumado a compatriotas suyos como Oliver Torres o Sergio Ramos, quien acaba de culminar su contrato con los regios.

Canales se queda, por ahora | Imago7

Canales también se permitió reflexionar sobre su relación con el Betis, afirmando: "el que ha estado en el Betis y se va, siempre le queda algo. Tengo un cariño tremendo. El agradecimiento que pueda tener se va a quedar corto". Aunque reconoce al club como su casa, su presente está firmemente ligado a Monterrey, donde busca seguir sumando logros y cumplir los objetivos trazados para los próximos años.

