New York Times resalta papel de Harfuch y cooperación con EU en combate al narcotráfico

El periódico estadounidense The New York Times publicó un análisis en el que resalta la figura de Omar García Harfuch dentro de la estrategia de seguridad en México, particularmente por su papel en el combate al crimen organizado y el fortalecimiento del intercambio de información con Estados Unidos.

De acuerdo con el medio, la actuación de Harfuch ha sido observada con atención en Washington, donde autoridades estadounidenses consideran que su gestión ha contribuido a generar mayor certidumbre en la cooperación bilateral frente al tráfico de drogas y las redes criminales transnacionales.

The New York Times destacó el papel de Omar García Harfuch en la estrategia de seguridad y la cooperación con Estados Unidos./ FB

El diario subraya que uno de los elementos clave ha sido el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, mecanismo que ha permitido una coordinación más estrecha entre ambas naciones en temas de seguridad, particularmente en operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

¿Por qué Washington observa con atención la estrategia de seguridad en México?

El New York Times señala que la relación bilateral en materia de seguridad ha sido históricamente compleja, pero que en el contexto actual existe un interés especial por parte de Estados Unidos en conocer cómo México enfrenta el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, y la violencia ligada a los cárteles.

El intercambio de inteligencia entre México y EU es uno de los puntos centrales señalados por el diario estadounidense./ Pixabay

En este escenario, el nombre de García Harfuch aparece como una figura clave debido a su experiencia en temas de inteligencia y su trayectoria dentro de las corporaciones de seguridad, aspectos que, según el medio, han sido bien recibidos por autoridades estadounidenses.

La publicación también destaca que la cooperación en seguridad se ha convertido en un punto central de la relación entre ambos países, en un momento en el que Washington busca resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico sin recurrir a medidas unilaterales.

Intercambio de inteligencia y combate al crimen organizado

Según el análisis del diario, el intercambio de información entre agencias mexicanas y estadounidenses ha permitido mejorar la identificación de rutas, estructuras criminales y objetivos prioritarios, lo que ha fortalecido las acciones contra el crimen organizado.

Washington sigue de cerca la estrategia mexicana contra el narcotráfico y el combate al crimen organizado./ Pixabay

El New York Times concluye que el enfoque actual en la cooperación y la inteligencia compartida ha contribuido a reducir tensiones diplomáticas y a mantener un canal de comunicación activo entre ambos gobiernos en uno de los temas más sensibles de la agenda bilateral.