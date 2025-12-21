Explosión de pipa en Iztapalapa: Gobierno de CDMX confirma quién fue el responsable

A más de tres meses del accidente de una pipa de gas y la posterior explosión en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México confirmaron que el responsable del trágico hecho fue el chofer de la unidad, quien también perdió la vida. El siniestro dejó un saldo de 32 personas muertas y más de 60 lesionadas.

Autoridades capitalinas informaron sobre los peritajes del caso/Gobierno CDMX

Resultados de la investigación por la explosión en La Concordia

Este domingo, durante una conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la fiscal de Justicia, Bertha Alcalde Luján, se dieron a conocer los resultados de la investigación en la que participaron 16 especialidades forenses, las cuales emitieron más de 270 dictámenes sobre el accidente ocurrido el 10 de septiembre.

No hubo fallas en la vía ni causas naturales

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX descartó que el accidente fuera consecuencia de baches, irregularidades en el pavimento, fallas mecánicas o factores naturales, como lluvia o fuertes vientos.

Los peritajes incluyeron estudios de la vía de circulación, el vehículo, los sistemas mecánicos involucrados, las imágenes de videovigilancia y la topografía del lugar.

Autoridades señalan al chófer de la pipa como responsable del accidente/X: @PixelMedia4_0

“Responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo, al desviarlo de su carril e impactarlo contra el muro. La evidencia técnica muestra que existen obligaciones que la empresa operadora debía cumplir y que, al omitirse, generaron condiciones de riesgo que pudieron haber incidido”, informó la fiscal Bertha Alcalde Luján.

Fallas y omisiones de la empresa Silza

Las autoridades también señalaron que la empresa Silza, operadora de la pipa, incumplió protocolos de seguridad que pudieron haber incidido en la ocurrencia del accidente, poniendo en riesgo no solo a sus trabajadores, sino también a la ciudadanía.

También se señaló a la empresa Silza de varias irregularidades/X: @Rescate_Condor

Irregularidades detectadas en Silza

Falta de capacitación adecuada al operador en conducción segura de materiales peligrosos

al operador en conducción segura de materiales peligrosos Deficiencias en el manejo de curvas elevadas

Incumplimiento de protocolos de emergencia

Fallas en los procedimientos ante fugas de gas LP

Omisión en la supervisión de jornadas de conducción, tiempos de descanso, límites de horas al volante y factores de cansancio

Reparación de daños: una cifra histórica

Además, se dio a conocer el monto millonario destinado a la reparación de daños, el cual ha sido cubierto por la empresa Silza.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la reparación ha tenido un costo total de 480 millones de pesos, distribuidos en 143 acuerdos reparatorios firmados con las víctimas.

El 90% del recurso ya fue entregado

El resto está pendiente de pago

“Se trata de una cifra histórica y todo esto corre a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños”, declaró Brugada.

¿Cuánto dinero se ha entregado a las víctimas?

El desglose de los recursos entregados es el siguiente:

266 millones de pesos para familiares de personas fallecidas

para familiares de personas fallecidas 136.5 millones de pesos para personas lesionadas

para personas lesionadas 27 millones de pesos para personas con daños de otro tipo

La reparación de daños ha significado una cifra millonaria histórica en CDMX/X: @TrianguloRojo01

Apoyo adicional del Gobierno de la CDMX

De manera independiente a la reparación cubierta por la empresa, el Gobierno de la Ciudad de México también destinó recursos adicionales para las víctimas y sus familias, además de brindar acompañamiento y asesoría en trámites.