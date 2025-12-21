¡Nadie quiere a las Chivas! Famosos luchador de WWE rechazó jersey del Rebaño en pleno show

La unión de AAA y WWE trajo a México el último gran evento de lucha libre en México, esta vez teniendo como sede a la ciudad de Guadalajara, el AAA Guerra de Titanes. El show volvió a reunir a las superestrellas de ambas marcas, trayendo un show espectacular, además de un momento divertido entre Je Von Evans y las Chivas.

IG:@WWEjevonevans

¿Qué pasó entre Je Von Evans y el Guadalajara?

Durante una de las luchas de Guerra de Titanes, Je Von Evans hizo su entrada haciendo que la Arena Guadalajara se volviera loca. Una vez en el pasillo rumbo al ring, el luchador de WWE fue recibido por una playera del rebaño, tras recibirla el público se dividió en las gradas, unos le pedían que se la pusiera y otros que la rechazara.

@luchalibreaaa

Luego de abucheos, aplausos y gritos, Evans miró la playera y con la cara negó el regalo hasta que finalmente lo lanzó de vuelta al público, tras su acción la gente se volvió loca y lo llenó de aplausos.

La reacción del público en contra del equipo 12 veces campeón del futbol mexicano no es coincidencia, pues la Arena Guadalajara está considerablemente más cerca del Estadio Jalisco (9.7 km), hogar de los Rojinegros del Atlas y odiado rival de Chivas.

Por otro lado, el futuro estadio mundialista y casa del rebaño (Akron), está a poco más de 20 kilómetros, por lo que la posibilidad de que hubiera más aficionados rojinegros en la arena es factible.

Sin nuevo campeón

Luego del momento divertido entre la superestrella y la afición tapatía, el combate continuó de manera normal, en este se pudo apreciar a Laredo Kid lograr retener el Campeonato de Peso Crucero AAA ante Je'Von Evans y Jack Cartwheel.

@luchalibreaaa

El gesto de Je’Von Evans no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios aprovecharon el momento para encender el debate entre aficionados de Chivas y Atlas. Clips del luchador rechazando la camiseta rojiblanca circularon rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, generando miles de reacciones y comentarios.

Este tipo de interacciones entre la lucha libre y el futbol no son nuevas, pero sí reflejan el peso cultural que ambos deportes tienen en México. La aparición de figuras internacionales de WWE en escenarios nacionales, sumada a referencias directas a equipos de la Liga MX, hacen del evento uno de los más divertidos para poder pasar el tiempo.