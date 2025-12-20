Jake Paul vs Anthony Joshua: Estos son los mejores memes de la pelea

El pasado viernes, en el Kesaya Center en Miami, Florida, Jake Paul se enfrentó al multicampeón del mundo de pesos pesados, Anthony Joshua, en una pelea que llamó la atención de todos los cibernautas.

Después de seis asaltos, donde Jake Paul fue asediado y muy maltratado por Joshua, quien terminó por noquear al creador de contenido en seis rounds, algo que no perdonaron los cibernautas.

Después de la golpiza que Joshua le propinó a Paul, que terminó con una doble fractura en la mandíbula del peleador estadounidense, los memes no se hicieron esperar, obviamente, atacando a Jake Paul.

A pesar de la derrota y de su lesión, Jake Paul ha asegurado en redes sociales que solo necesita 10 días, pidiendo enfrentar a Saúl 'Canelo' Álvarez.

Los mejores memes de Paul vs Joshua