Gato Ortiz celebra 10 años de matrimonio y termina con lluvia de críticas en redes sociales

El reconocido árbitro mexicano, Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, compartió a través de sus redes sociales un momento significativo de su vida personal: la renovación de votos con su esposa. Sin embargo, lo que pretendía ser una celebración de amor por su décimo aniversario de relación, se vio empañado por el acoso de diversos sectores de la afición.

Gato Ortiz, silbante mexicano | IMAGO7

Un mensaje de amor por una década de unión

A través de su cuenta de Instagram, el silbante publicó una fotografía junto a su pareja acompañada de un emotivo texto que detalla la cronología de su historia juntos. Ortiz destacó la importancia de reafirmar su compromiso tras años de aprendizaje y compañía.

"Nos unimos en matrimonio el 8 de octubre de 2016, y hoy, después de 9 años de camino, elegimos renovar nuestro matrimonio (no es que algún día haya terminado, pues ya son 10 años juntos)", escribió el árbitro.

Mensaje de Gato Ortiz a su esposa | IG: gatillo_dgo

La reacción de la afición: Del festejo al hostigamiento

A pesar del tono íntimo y personal de la publicación, la respuesta de los usuarios en redes sociales fue mixta y, hasta cierto punto, agresiva:

Diversos aficionados utilizaron la sección de comentarios para lanzar críticas severas sobre su desempeño profesional en la cancha, trasladando la rivalidad deportiva al ámbito privado. Mientras en Instagram el mensaje original buscaba calidez, en la red social X (antes Twitter), los usuarios replicaron la imagen de la pareja acompañada de insultos y mensajes de desaprobación hacia su figura.

Ortiz limitó los comentarios en sus redes | IG: gatillo_dgo

Ante la ola de negatividad, el "Gato" Ortiz se vio obligado a limitar los comentarios en su perfil de Instagram. Actualmente, solo las personas cercanas y autorizadas por el silbante pueden interactuar en la publicación, blindando así su entorno familiar del "hate" digital.