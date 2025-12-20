Odin Ciani respalda al Turco Mohamed tras disculpas a TUDN: "Felicidades, querido Tony"

El reconocido periodista de ESPN, Odin Ciani, salió en defensa y apoyo de su amigo Antonio Mohamed, luego de que el estratega argentino ofreciera disculpas públicas a la cadena Televisa (TUDN) por los incidentes ocurridos tras la final donde se coronó bicampeón.

Odin Ciani entrevista al Turco | X: @odin_ciani

El contexto de la reconciliación

La noche del pasado viernes marcó un punto de inflexión en la relación entre el "Turco" y la televisora de Chapultepec. Mohamed decidió limar asperezas después de una serie de altercados mediáticos, principalmente con David Faitelson y otros integrantes del equipo de TUDN. Estas tensiones habían escalado a tal grado que influyeron en la narrativa de su salida del entorno mediático inmediato tras su éxito deportivo.

El mensaje de Odin Ciani

A través de sus redes sociales, Ciani publicó un emotivo mensaje acompañado de una fotografía abrazando al técnico, resaltando que el acto de reconocer un error es una señal de integridad personal.

"Cuando alguien se equivoca, y pide disculpas, habla de la ética y la moral de la persona! Valores que tú conoces bien querido Turco. El problema es vivir pidiendo disculpas, vivir en la equivocación por la falta de ética y moral! Felicidades por tu ética y tu moral querido Tony!"

¿Qué dijo Mohamed en sus disculpas?

El entrenador de Toluca confesó que previo a la Final se encontraba viendo la señal de TUDN y una declaración de David Faitelson fue lo que provocó que se le 'cruzaran los cables' y aceptó que su comportamiento no fue el adecuado, por esa razón decidió ofrecer disculpas en cadena nacional.

"Quería pedirle disculpas públicas a ustedes, a toda la audiencia por mi exabrupto. Me siento avergonzado por eso. Estaba en la previa del partido viéndolos y justo cuando salió la alineación salió David hablando y en ese momento se me cruzaron los cables, pero me concentré en mi trabajo. Pero en un momento de la celebración se me cruzaron los cables de vuelta, dije lo que sentía en ese momento y se lo dije en la cara a él. Una disculpa a todos, no tiene que suceder eso", declaró en TUDN.