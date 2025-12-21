Kazuyoshi Miura, el hombre récord, celebra su 40ª temporada como futbolista profesional a los 58 años

Kazuyoshi Miura sigue escribiendo páginas de oro en la historia del futbol mundial. A sus 58 años y 130 días, el legendario delantero japonés fue titular este domingo en el duelo de cuarta división nipona entre el Atlético Suzuka y el Veertien Mie, marcando así el inicio de su cuadragésima temporada como jugador profesional. Aunque ya había sumado minutos el 15 de junio ante el YSCC Yokohama, su club decidió homenajearlo con una titularidad en casa, celebrando una hazaña sin precedentes.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Las palabras de Miura

Conocido como el ‘Rey Kazu’, Miura expresó su gratitud tras el partido: “Sé que es raro que un atleta profesional celebre su 40ª temporada y me siento realmente afortunado y agradecido. Creo que puedo seguir jugando”, dijo ante los medios. A pesar del paso del tiempo, su ambición sigue intacta: “Seguir entrenando y mantener el deseo de mejorar a mi edad es duro, pero eso es lo que me motiva”.

Miura ha jugado en cinco décadas distintas, dejando huella en tres continentes. Según el FIFA Museum, es una de las carreras más longevas del futbol. Con la selección de Japón, marcó 55 goles en 89 partidos y sigue siendo el segundo máximo goleador histórico. Sus últimos goles a nivel de clubes se remontan a noviembre de 2022 con el Atlético Suzuka, pero su espíritu competitivo lo impulsa a mantenerse activo, incluso con la idea de llegar a los 60 años en activo.

X: CAPTURA DE PANTALLA

La trayectoria de Miura

Inspirado por el anime Captain Tsubasa —conocido en español como Oliver y Benji—, Miura dejó Japón en los años 80 para formarse en Brasil y debutar profesionalmente con Santos en 1986. Su regreso a Japón en 1990 coincidió con el auge del futbol en su país, siendo MVP de la temporada inaugural de la J-League en 1993 con Verdy Kawasaki (hoy Tokyo Verdy).

A lo largo de su trayectoria, Kazuyoshi Miura ha sido un auténtico pionero del futbol japonés, abriendo camino en clubes como Genoa (Serie A), Dinamo Zagreb, Sydney FC y Oliveirense en Portugal. También defendió los colores de equipos como Vissel Kobe, Kyoto Sanga o Yokohama FC. Su legado trasciende los títulos: representa la pasión, longevidad y entrega por un deporte que aún no quiere dejar.