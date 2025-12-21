Sergio Ramos le envía mensaje a Kylian Mbappé tras igualar el récord de Cristiano Ronaldo

El defensor, que es leyenda del cuadro merengue, visitó el Bernabéu para el partido donde Mbappé igualó el récord de CR7

Marcos Olvera García
21 de Diciembre de 2025

El pasado sábado, el Real Madrid se enfrentó al Sevilla en el último partido del año calendario, donde Kylian Mbappé necesitaba un gol para igualar el récord de Cristiano Ronaldo y dos para superar a "El Bicho".

Mbappé, desde los once pasos, consiguió igualar el récord de Cristiano Ronaldo frente a la mirada de Sergio Ramos, que estaba presente en el Santiago Bernabéu para presenciar el último juego de LaLiga antes del parón invernal.

Después de que Mbappé igualara el récord de Cristiano Ronaldo, con 59 goles en un año calendario, Sergio Ramos posteó una historia en Instagram donde mandó una felicitación al delantero francés del Real Madrid.

"Muchas felicidades, mi brother. Kylian Mbappé ya lo dije hace tiempo, number one 1”, se lee en la historia del excapitán del equipo merengue

Recordemos que Sergio Ramos salió del Real Madrid en 2021 y, después de quedarse sin equipo, fichó por los Rayados de Monterrey para jugar en la Liga MX, aunque ahora mismo se volvió a quedar sin equipo.

Mientras tanto, el Real Madrid quedó en segundo lugar en LaLiga antes del parón de invierno, a pesar de su victoria contra el Sevilla, el FC Barcelona se colocó como líder tras su victoria de este domingo ante el Villarreal.

