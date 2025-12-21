Estudiantes de La Plata remonta, vence a Platense y se gana el Trofeo de Campeones

Con doblete en los últimos minutos de Lucas Alario, el vigente campeón del futbol argentino venció al campeón del torneo Apertura 2025 en Argentina

Estudiantes se coronó con el Trofeo de campeones tras remontarle a Platense
Estudiantes se coronó con el Trofeo de campeones tras remontarle a Platense | @EdelpOficial
21 de Diciembre de 2025

Con dos goles de Lucas Alario, el último a los 90 minutos, Estudiantes superó el sábado 2-1 a Platense y conquistó el Trofeo de Campeones del futbol argentino.

Esta copa se disputa entre los ganadores de los dos torneos del año en este país. Los calamares se quedaron con el Apertura 2025 y los pincharratas se proclamaron hace una semana monarcas del Clausura.

Franco Zapiola abrió la cuenta para Platense a los 49 minutos. Alario consiguió un doblete para el conjunto de la ciudad de La Plata a los 78 y a los 90.

Los primeros 45 minutos fueron friccionados y cortados, una constante del futbol argentino actual. La jugada más destacada la produjo Edwin Cetré por Estudiantes con un remate peligroso que despejó el portero Federico Losas a los 7.

En el segundo tiempo, llegaron las emociones en el estadio Único de San Nicolás, una cancha neutral. El gol marrón surgió desde un lateral que cayó en el área. Después de un rebote defensivo, el balón le quedó a Zapiola que remató de derecha para el festejo de su parcialidad.

Posteriormente, los rojiblancos consiguieron el empate con un centro de Cetré que cabeceó Fabricio Pérez para el segundo testarazo del ingresado Lucas Alario.

Con el impulso del empate, los pincharratas se animaron a ir por más. La diana decisiva llegó a través de un saque de esquina servido por el colombiano Cetré. Alario tocó de derecha, el balón picó y se metió en el arco calamar para el 2-1 final.

