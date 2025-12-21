Obed Vargas entre los 10 mejores jugadores Sub 20 del mundo, según IFFHS

El mediocampista mexicano que milita en la MLS tuvo una gran campaña tanto con club como selección

Obed Vargas | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco
21 de Diciembre de 2025

El 2025 fue un año de revelaciones para algunos jóvenes futbolistas mexicanos, como el caso de Gilberto Mora y Obed Vargas. Este último logró entrar al ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS por sus siglas en inglés) como uno de los mejores futbolistas Sub 20 del mundo.

Obed Vargas, jugador del Seattle Sounders, logró entrar a dicha lista después de obtener la puntuación necesaria que hizo la IFFHS. El mexicano logró entrar a entre los 10 mejores, con nombres como Lamine Yamal y Desiré Doué.

Obed con Seattle Sounders | MEXSPORT
¿Cuáles fueron algunos de los momentos destacados de Obed Vargas?

El oriundo de Alaska logró tener un 2025 redondo, principalmente con actividad en la MLS y otros torneos en Norteamérica. Con los Seattle Sounders, el joven de 20 años ganó la Leagues Cup, con una gran actuación ante el Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

Además de su participación en el certamen de la Liga MX y la MLS, el jugador mexicano también tuvo una actuación soberbia en el torneo de liga estadounidense, con goles y siendo titular indiscutible.

Sin embargo, Obed Vargas se ganó las palmas de toda la afición mexicana durante el Mundial Sub 20, en el que fue una de las grandes figuras del Tricolor. Su participación fue tan destacada que estuvo en una convocatoria con la Selección Mayor.

Selección Sub 20 | MEXSPORT
¿Seguirá en Estados Unidos?

El futuro de Obed Vargas es incierto, pues uno de los más grandes deseos del jugador es jugar en el viejo continente. Sin embargo, varios equipos de la Liga MX, como el América, han mostrado interés en el futbolista mexicano.

El top 10 del ranking

Lamine Yamal
Désiré Doué 
Estevao 
Arda Güler  
Pau Cubarsi 
Kenan Yildiz 
Zaire-Emery 
Franco Mastantuono 
Rodrigo Mora 
Obed Vargas

Con la Mayor | MEXSPORT
