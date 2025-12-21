Manchester United pierde en su visita a Villa Park, Aston Villa llegó a 10 partidos sin conocer la derrota

El equipo de Rubén Amorim ligó su segundo partido sin poder ganar, esto, tras el empate de media semana ante el Bournemouth

Aston Villa venció al Manchester United en Villa Park
Aston Villa venció al Manchester United en Villa Park | AP
Associated Press (AP)
21 de Diciembre de 2025

Morgan Rogers anotó dos brillantes goles en solitario para derrotar al Manchester United por 2-1 y mantener al Aston Villa en la lucha por el título de la Premier League.

La victoria en Villa Park el domingo fue la décima victoria consecutiva en todas las competiciones para el equipo de Unai Emery, que está tercero en la clasificación y a tres puntos del líder Arsenal.

Rogers lanzó dos tiros con efecto al ángulo superior, a ambos lados de la portería de Matheus Cunha para el United.

El centrocampista adelantó al Villa en el minuto 45 al recortar desde la izquierda. Su segundo gol llegó en el minuto 57, cuando volvió a lanzar el balón más allá de la zambullida del portero del United, Senne Lammens.

La victoria mantiene la destacada racha del Villa, que le ha permitido ganar 11 de sus últimos 12 partidos en la liga.

“Nuestros seguidores deberían estar orgullosos de todo lo que estamos haciendo juntos”, dijo Emery.

Victorias el sábado para el Arsenal y el Manchester City, segundo clasificado vi a los dos primeros alejarse. Pero la última victoria de Villa fue otra muestra de sus credenciales para el título desde que se recuperó de un comienzo desesperado de temporada.

El surgimiento de Villa como contendiente sorpresa se produce después de perder dos de sus primeros tres juegos y no ganar en cinco. Actualmente, está invicto en 19 partidos en todas las competiciones, con 16 victorias durante esa racha.

 

Manchester United
Premier League

