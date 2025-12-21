Ni Shaq lo esperaba: Olivier Rioux, el adolescente más alto del mundo, sorprende a Shaquille O'Neal

El basquetbol regaló un momento viral que pocos imaginaron: Shaquille O’Neal encontrándose cara a cara con alguien más alto que él. El protagonista fue Olivier Rioux, el novato de la Universidad de Florida que mide 2.36 metros, cuya presencia provocó una reacción de sorpresa genuina en el legendario exjugador de la NBA.

La escena ocurrió en tono de broma, luego de que Shaq intentara 'intimidar' amistosamente a un hombre mucho más bajo que ambos, como suele hacerlo en dinámicas humorísticas; sin embargo, la situación cambió por completo cuando apareció Rioux detrás de él, robándose el momento y convirtiéndose en el centro de todas las miradas.

Shaquille O’Neal conoce a Olivier Rioux y se vuelve viral

El video del encuentro no tardó en explotar en redes sociales. En él se observa a Shaquille O’Neal, acostumbrado a imponer presencia con sus 2.16 metros, volteando sorprendido al notar que Rioux lo superaba claramente en estatura. La reacción de Shaq, con gesto incrédulo, fue suficiente para que el clip se viralizara.

Todo ocurrió en un ambiente relajado y humorístico, dejando claro que no hubo intención de burla o confrontación. Por el contrario, el momento fue celebrado como una rareza del deporte: ver a uno de los hombres más grandes en la historia de la NBA sentirse 'pequeño' por primera vez.

¡Cuando finalmente Shaq conoce alguien más alto que él! 🤯



Olivier Rioux, originario de Montreal, no solo llamó la atención por su tamaño, sino por la naturalidad con la que asumió el momento. Su figura ya es reconocida como la del adolescente más alto del mundo, superando incluso a referentes como Yao Ming y Tacko Fall, lo que explica el impacto del encuentro.

El gigante de Florida que empieza a escribir su historia

Más allá del momento viral con Shaq, Rioux comienza a hacerse un nombre dentro del basquetbol universitario. El pívot de primer año vivió recientemente un momento especial al encestar su primer tiro de campo en la NCAA durante la victoria de Florida sobre Saint Francis, una jugada que desató la ovación del público en Gainesville.

Aunque su participación fue breve, la reacción de los aficionados dejó claro que cada aparición de Rioux genera expectativa. Su entrenador, Todd Golden, ha señalado que el joven aún está en proceso de adaptación física, limitando sus minutos en cancha mientras desarrolla resistencia.

Por ahora, Olivier Rioux combina el estatus de fenómeno viral con el de proyecto deportivo. Si bien su encuentro con Shaquille O’Neal lo puso en el radar global, su verdadero reto será transformar esa atención en una carrera sólida, demostrando que no solo es el hombre que hizo ver pequeño a Shaq, sino un jugador con futuro en el basquetbol.

