Solsticio de invierno 2025: hoy será el día más corto del año

Este domingo 21 de diciembre se registra el solsticio de invierno 2025, un fenómeno astronómico que marca el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y que trae consigo el día con menos horas de luz solar del año en México.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el solsticio ocurrirá a las 09:03 horas, tiempo del centro del país. A partir de ese momento, las noches serán más largas y las temperaturas tenderán a descender en gran parte del territorio nacional.

El solsticio de invierno entró a las 9:03 AM de hoy 21 de diciembre/UNAM

¿Por qué hoy es el día más corto del año?

La UNAM explica que el solsticio de invierno sucede porque la Tierra está inclinada 23.5 grados respecto al Sol, lo que provoca que el hemisferio norte reciba la menor cantidad de luz solar durante el año.

En este punto, el Sol alcanza su altura mínima al mediodía, lo que reduce la duración del día. Por esta razón, el 21 de diciembre es considerado el día más corto del año y la noche más larga para países como México.

En México y otros países será el día más corto del año/Pixabay

Qué significa “solsticio”

El término solsticio proviene del latín solstitium, que significa “Sol quieto”. Durante este periodo, la posición aparente del Sol cambia muy poco en el cielo.

Según la UNAM, si se observa al Sol a la misma hora durante todo el año, su trayectoria forma una figura conocida como analema, con forma de ocho, que refleja el movimiento anual del astro sobre el horizonte.

El invierno llega al hemisferio norte con frío y heladas/Pixabay

A partir de hoy, los días empezarán a alargarse

La astrónoma Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, señala que durante el solsticio el Sol alcanza su punto más al sur en su recorrido anual.

Después de este evento, el Sol comenzará su regreso gradual hacia el norte, lo que provocará que los días empiecen a ganar minutos de luz de forma paulatina, aunque el frío continuará durante las siguientes semanas.

Un fenómeno clave para la observación astronómica

El solsticio de invierno también abre una etapa favorable para la observación del cielo nocturno. Las noches más largas permiten apreciar con mayor claridad estrellas, planetas y otros cuerpos celestes, especialmente en zonas alejadas de la contaminación lumínica.

Por esta razón, el invierno es considerado una de las mejores temporadas para la astronomía amateur y científica.

En algunos estados de México, principalmente del norte, habrá heladas y temperaturas bajo cero/Pixabay

El invierno se extenderá hasta marzo de 2026

Con el solsticio de este domingo inicia oficialmente el invierno 2025 en México, estación que se mantendrá hasta el equinoccio de primavera, previsto para el 20 de marzo de 2026, según datos de la UNAM.

Aunque el frío y las noches largas dominarán las próximas semanas, el 21 de diciembre también marca el comienzo de un nuevo ciclo solar, en el que la luz del día irá aumentando poco a poco.