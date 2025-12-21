"Decidieron hacerme la vida imposible": Ribéry recordó incidente con Ramos y Pepe por cachetada a Dani Carvajal

Franck Ribéry, una de las figuras más reconocidas del futbol europeo de la última década, volvió a compartir una anécdota que marcó su historial frente al Real Madrid. El francés, protagonista de numerosos duelos de alto voltaje en la Champions League, recordó un momento especialmente tenso vivido ante el conjunto español, en un partido que terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más comentados de su carrera.

El exjugador del Bayern Munich relató cómo una discusión con Dani Carvajal escaló dentro del campo hasta un punto inesperado. “Grité a Carvajal y acabé dándole una bofetada”, confesó Ribéry entre risas al rememorar el episodio. Aquella acción, ocurrida en el choque de 2014, cambió por completo el tono del partido y la relación con varios futbolistas del conjunto blanco.

Ribéry en partido con Bayern Munich | MEXSPORT

¿Qué pasó con Ribéry luego de su incidente con Carvajal?

Según el propio Ribéry, tras el incidente con Carvajal, la reacción del Real Madrid fue inmediata. “A partir de ahí, Ramos y Pepe decidieron hacerme la vida imposible. Me miraban como si quisieran matarme cada vez que tocaba el balón”, relató el francés, y describió el ambiente que se generó en el terreno de juego, lleno de tensión.

El atacante explicó que el duelo dejó de ser únicamente futbolístico y se convirtió en un enfrentamiento físico constante. “El partido pasó a ser una cuestión de supervivencia. Pepe ya no iba al balón, me perseguía a mí”, aseguró. Ribéry y reconoció que aquella noche entendió con claridad lo que implicaba medirse ante un Real Madrid caracterizado por su intensidad. “Con ellos no había tregua. Ni un segundo de respiro”, remató.

Dani Carvajal en partido con Real Madrid | MEXSPORT

Hubo reconciliación entre Ribéry y Carvajal

Tres años después de aquel cruce, Bayern y Real Madrid volvieron a encontrarse en otra eliminatoria europea. El recuerdo del incidente seguía presente, pero el foco ya no estuvo en la confrontación, sino en el desenlace de aquella historia. Durante ese partido, Dani Carvajal optó por cerrar definitivamente el capítulo y compartió en redes sociales una imagen del abrazo entre ambos futbolistas en pleno juego.

La fotografía fue acompañada por la comparación con la acción de 2014, mostrando dos momentos opuestos de una misma rivalidad. El gesto simbolizó la reconciliación entre Ribéry y Carvajal, transformando un episodio de alta tensión en una muestra de respeto mutuo dentro del futbol de élite.

Así fue la bofetada que Ribéry le dio a Carvajal | CAPTURA

