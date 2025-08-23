Lewis Hamilton asegura que el Ferrari de 2026 “tendrá todos los ingredientes para ganar”

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y flamante piloto de Ferrari, confía plenamente en el proyecto de la Scuderia rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1, año en el que entrará en vigor una nueva reglamentación técnica.

En declaraciones recientes, el británico reveló que ha estado involucrado activamente en el desarrollo del monoplaza que la escudería de Maranello pondrá en pista dentro de dos años.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari | AP

“Me he sentado con el responsable del desarrollo de nuestro coche, con Loic Serra, pero también con los responsables de diferentes departamentos, hablando del motor para el año que viene, de la suspensión delantera para el año que viene, de la suspensión trasera para el año que viene, de los problemas que tiene el coche y demás. He enviado documentos. Lo he hecho durante todo el año”, explicó Hamilton.

El piloto destacó que su aporte no se limita únicamente a la conducción, sino también a sugerencias técnicas que podrían marcar la diferencia en la competitiva parrilla de Fórmula 1.

“Hay cosas que sí queremos incorporar al coche del año que viene y otras en las que debemos trabajar y cambiar. Creo que lo único que puedo decir es que el equipo tiene todos los ingredientes necesarios para ganar”, añadió el británico.

Auto de Ferrari para 2026 será más competitivo | AP

Mal 2025 para Hamilton en Ferrari

Estas palabras llegan en un momento complicado para Hamilton, ya que su primera temporada vestido de rojo no está cumpliendo con las expectativas. El británico se marcha al parón de verano en la sexta posición del campeonato de pilotos con apenas 109 puntos y todavía sin subir al podio, una situación que contrasta con la ilusión que despertó su fichaje por Ferrari.

La llegada de Hamilton a Maranello en 2025 ya había generado gran expectación entre los tifosi, pero sus declaraciones refuerzan la idea de que, con su experiencia y liderazgo, la Scuderia pueda volver a los primeros planos de la categoría.

Hamilton vive comienzo complicado con Ferrari | AP

