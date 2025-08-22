Checo Pérez y Valtteri Bottas: prácticamente cerrados con Cadillac

El anuncio es inminente: Sergio ‘Checo’ Pérez regresará a la parrilla de la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, en lo que marcará un nuevo capítulo en su carrera y el ambicioso debut de la escudería estadounidense en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Según reportes recientes del periodista Chris Medland, de The Racer, Cadillac ha decidido conformar su alineación para 2026 con dos nombres de peso: el mexicano ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Ambos pilotos cuentan con amplia experiencia en la F1, lo que convierte a esta dupla en una de las apuestas más sólidas del nuevo equipo TWG Motorsports, estructura que gestionará el ingreso de la marca americana al Gran Circo.

Valtteri Bottas, en México | IMAGO7

Negociaciones avanzadas y anuncio en puerta

Fuentes cercanas al equipo indican que las negociaciones entre los pilotos y Cadillac están prácticamente cerradas. Los contratos ya estarían listos y todo apunta a que el anuncio oficial se hará durante el Gran Premio de Italia, programado del 5 al 7 de septiembre. Aunque no hay una fecha confirmada, la noticia podría concretarse durante ese fin de semana en Monza.

Checo no la pasó bien en 2024 con RBR | RÉCORD

Una dupla de alto calibre

La elección de Pérez y Bottas no es casual. Cadillac ha optado por una combinación de veteranía, consistencia y conocimiento técnico para acelerar su proceso de adaptación a la Fórmula 1. Ambos pilotos han sido protagonistas en equipos de primer nivel y aportan no solo resultados, sino también liderazgo y visibilidad mediática a un proyecto que busca ser competitivo desde el inicio.

Pérez, en México | IMAGO7