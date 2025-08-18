Checo Pérez y Valterri Bottas son la alineación ideal para Cadillac, consideró expiloto

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 sigue su curso y todavía no hay noticias sobre la llegada de Sergio 'Checo' Pérez a Cadillac. Los últimos rumores aseguraron que el mexicano ya tiene un acuerdo con los estadounidenses y se espera que el anuncio se dé tras el Gran Premio de Italia, que será la segunda carrera una vez se reanude la actividad.

En ese contexto, el expiloto Juan Pablo Montoya consideró que la mejor decisión para la escudería de General Motors será acompañar al tapatío con Valtteri Bottas. Sin embargo, reconoció que por la edad de ambos, Cadillac no apostaría por mantener dicha alineación por mucho tiempo.

A Montoya le gustaría ver juntos a Checo y Bottas | MEXSPORT

Pérez y Bottas, una gran alineación para Cadillac

El expiloto de Red Bull y el tercer piloto de Mercedes son los dos nombres que han sonado con más fuerza para llegar al equipo estadounidense, que debutará en 2026. Sin embargo, Montoya consideró que no deberían elegir entre uno de los dos, sino apostar por ambos como pareja.

"Para mí creo que esa es la dupla y la forma en que creo que deberían hacerlo es firmar a uno por dos años y al otro por un año. Comprométete con uno por dos o tres años y luego empieza a buscar a alguien más joven que pueda representar un futuro para ellos", declaró en charla con AS Colombia.

Bottas y Checo son los nombres que más han sonado | RED BULL

Edad, un factor a tomar en cuenta para Cadillac

Consideró que Pérez Mendoza encaja mejor con su perfil, pero que Bottas también es un piloto talentoso. Pero reiteró que por la edad, ambos con 35 años, difícilmente continuarían por muchas temporadas en la F1. "Valtteri es muy rápido y puede ser más rápido que Checo, pero Valtteri es muy emotivo, depende del día".

"Porque los dos pilotos que tienen serían muy buenos, pero son pilotos que en dos o tres años ya estarán pensando en parar. Si no fuera por el inicio del equipo, sería la dupla ideal", finalizó.

Para Montoya, la alineación ideal sería Checo con Bottas | RED BULL