¡Habrá que esperar! Reportes revelan cuándo Cadillac anunciará el fichaje de Checo Pérez

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 parece cada vez más cerca. De acuerdo con reportes, el piloto mexicano firmó un acuerdo con la escudería Cadillac y el anuncio oficial se realizará entre el 5 y 7 de septiembre, durante el Gran Premio de Italia en Monza.

Según el medio especializado plantef1, diversas fuentes confirmaron que Pérez ha mantenido contacto con Cadillac a lo largo del año, impulsado por un nuevo representante que lo ayudó a explorar opciones para volver a la máxima categoría en 2026, cuando el equipo estadounidense debutará en el campeonato.

Apunta a unirse a la escudería de expansión | X @F1

Un regreso planeado tras su salida de Red Bull

En diciembre pasado, Checo Pérez se despidió de Red Bull y desde entonces dejó claro que buscaba un proyecto competitivo que lo motivara plenamente. Aunque algunos reportes apuntaban a que el anuncio con Cadillac se daría durante la actual pausa veraniega de la F1, finalmente todo parece indicar que la confirmación se dará en septiembre.

El tapatío también ha sido vinculado con Alpine, aunque Cadillac se perfila como la opción definitiva. Incluso, en días recientes publicó en sus redes sociales un video promocional con una marca de ropa, pero con guiños automovilísticos que muchos interpretaron como un mensaje sobre su inminente regreso.

Quiere volver a la F1 | MEXSPORT

Cadillac, la nueva aventura de Checo en la F1

Cadillac ingresará a la Fórmula 1 en 2026 como parte de un ambicioso proyecto para competir en la élite del automovilismo. La llegada de Checo Pérez representaría un movimiento clave para la marca, que buscará posicionarse rápidamente como un contendiente sólido en la parrilla.

Con la fecha marcada para Monza, los aficionados del piloto mexicano tendrán que esperar unas semanas más para confirmar lo que promete ser uno de los fichajes más comentados de la próxima temporada.

Está cerca de anunciar su fichaje | MEXSPORT

