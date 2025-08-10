Expiloto, campeón de F1, pide la llegada de Fernando Alonso a Red Bull

Red Bull atraviesa una de sus temporadas más complicadas en más de una década en la Fórmula 1. Tras la salida de Sergio “Checo” Pérez, la escudería austriaca no ha logrado encontrar un segundo piloto que complemente a Max Verstappen, lo que derivó en una caída de rendimiento, la salida de Christian Horner y el fin de la racha de cuatro títulos consecutivos del neerlandés.

Primero, la apuesta fue el neozelandés Liam Lawson, quien apenas duró un par de carreras. Después llegó Yuki Tsunoda para sustituirlo, pero ninguno de los dos logró replicar el aporte competitivo que tuvo el mexicano. Ante este panorama, el expiloto canadiense y campeón del mundo de 1997, Jacques Villeneuve, lanzó una propuesta contundente, llevar a Fernando Alonso a Red Bull para hacer pareja con Verstappen.

Villeneuve critica a Tsunoda y menciona a Leclerc, Norris y Alonso

En declaraciones para Vision4sport Villeneuve fue tajante con su análisis del rendimiento del piloto japonés, asegurando que no tiene el nivel para estar en el segundo asiento de la escudería austriaca. “Probablemente es el peor compañero que ha tenido Max. Le dieron la oportunidad en un equipo de élite y no rindió. Ahora sabe que no es lo suficientemente rápido y eso lo frustra, lo que le hace conducir aún peor”, sentenció.

Villeneuve considera que la clave para que Red Bull recupere competitividad es tener un segundo piloto de alto nivel. Entre sus candidatos menciona a Charles Leclerc, Lando Norris y, sobre todo, a Fernando Alonso. “Sería bueno ver a Leclerc junto a Max para medir su verdadero nivel. O poner a Alonso ahora a su lado, porque ya sabemos lo que es capaz de hacer. También sería interesante ver si Norris es excepcional o simplemente muy bueno”.

Con el segundo asiento de Red Bull convertido en uno de los más difíciles y temidos de la parrilla, la propuesta de Villeneuve abriría la puerta a una dupla histórica., Max Verstappen y Fernando Alonso, dos campeones con hambre de victorias.

