Toto Wolff quiere ver a Valtteri Bottas en un asiento importante en F1; todo ante los rumores de Cadillac

La Fórmula 1 llegó a la mitad de su temporada con grandes momentos en el transcurso de la misma, como el anuncio de una nueva escudería. Cadillac fue anunciada en marzo como un nuevo equipo dentro de la Categoría Reina, aunque fue hasta mayo que ciertos detalles salieron a la luz.

Sin embargo, una de las mayores dudas dentro del nuevo equipo estadounidense es quién será el nuevo piloto, pues el asiento se ha vuelto muy cotizado. Entre los favoritos de la afición está el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, aunque otros nombres también han surgido en la conversación.

Bottas en Sauber | AP|

Entre los máximos candidatos también está Valtteri Bottas, actual tercer piloto de Mercedes. El finlandés ha tenido una gran carrera en F1, cosas que Toto Wolff, jefe de las Flechas de Plata, reconoció en una entrevista.

"Si uno de nuestros pilotos habituales sufriera una intoxicación alimentaria por pescado, es un piloto al que puedes subir al coche y estará absolutamente a la altura. Es genial saber que tu tercer piloto es lo más rápido posible. Obviamente, en lo que respecta a Valtteri, se merece un asiento. Esperemos que se abra la puerta. Continuará", comentó en entrevista con Motorsport.

Wolff | AP|

Sustituto si se va Bottas

De igual forma, Wolff añadió que ya tienen a un sustituto en caso de una salida del piloto de 35 años. El jefe de Mercedes aseguró que Frederik Vesti, cuarto piloto de los de Brackley y Stuttgart.

"Fred ha hecho un excelente trabajo como piloto reserva y se ha esforzado mucho, a veces incluso trabajando durante la noche en el simulador. No me canso de repetirlo: es alguien en quien podemos confiar, que tiene la velocidad y da buenos comentarios a los piloto", sentenció.

Bottas en Alfa Romeo | AP|

