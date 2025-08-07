George Russell sigue sin renovar con Mercedes

Max Verstappen ya lo dejó claro: no tiene interés en dejar a Red Bull por ahora. Con ello, parece que los 'coqueteos' de Toto Wolff no convencieron al neerlandés de llegar a Mercedes, a pesar de lo cual el equipo de Brackley sigue sin renovar a George Russell.

En su momento, el piloto británico mantuvo la calma respecto a los rumores que vinculaban al tetracampeón de la Fórmula 1 con las Flechas Plateadas. Russell tenía claro que, de su parte tenía interés continuar con la escudería.

Sin embargo, recuén inicida la pausa de verano, no hay firma para renovar. De acuerdo con ESPN, ahora es Russell el que no tiene apuro en llegar a un acuerdo con Mercedes porque quiere hacer valer su posición.

Por ahora, Russell no tiene definido su futuro | AP

Russell marcha en su mejor temporada de F1

Con una victoria, en el Gran Premio de Canadá, y cinco podios, cuatro en tercer lugar (Australia, China, Miami y Hungría) y uno de segundo lugar (Bahráin), el piloto de 27 años marcha en su mejor temporada desde que debutó en la categoría. Con 172 puntos, tiene 56 más que el año pasado después de 14 carreras y marcha en el cuarto puesto del Campeonato de Pilotos.

No obstante, según la fuente mencionada, tras el Gran Premio de Hungría, Russell anunció al equipo en Budapest que no iba a ocupar tiempo de sus vacaciones para hablar del contrato. “En los últimos seis meses se dio una situación muy singular en la que yo no tuve un gran poder en ese tipo de acuerdos y puede que los intereses no estuvieran alineados durante algún tiempo".

Mercedes intentó tentar a Verstappen | AP

"Eso, por supuesto, me ha puesto en riesgo durante estos últimos seis meses. A mí solo me quedaba rendir en pista. Todavía confío en Toto Wolff y en el equipo, en que siempre me apoyarán mientras esté rindiendo, así que eso es en lo que tengo que centrarme", fueron las palabras del ex de Williams tras la carrera en Budapest.

La extensión, el problema con la renovación

Por otra parte, ESPN añadió que las negociaciones están frenadas porque no hay un acuerdo de cuánto tiempo firmar. El medio mencionado señaló que Russell no quiere un contrato a largo plazo, porque no sabe qué pasará a partir de 2026 con la nueva normativa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sergio "Checo" Pérez tuvo mejor temporada en 2024 que lo hecho por Lawson y Tsunoda en 2025

Russell sigue sin renovar | AP