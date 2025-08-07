Bernie Ecclestone lanza tajante mensaje sobre Lewis Hamilton: "debería retirarse ya"

La Temporada 2025 de Lewis Hamilton no ha sido la más brillante de su carrera, y las críticas no han tardado en llegar. El siete veces campeón del mundo atraviesa un momento complicado en la Fórmula 1, y aunque su trayectoria lo coloca como una de las máximas leyendas del automovilismo, no lo exime de cuestionamientos sobre su rendimiento actual.

Uno de los que ha alzado la voz es Bernie Ecclestone, exdirector ejecutivo de la F1 por varios años. El empresario británico no se guardó nada y lanzó un mensaje contundente: lo mejor para Hamilton sería poner fin a su carrera.

"Está cansado, necesita un reinicio total"

En declaraciones recientes, Ecclestone aseguró que el piloto de Ferrari ya no se encuentra en su mejor nivel:

"Lewis tiene mucho talento, lo tenía y probablemente lo sigue teniendo. Pero, como ocurre con muchas personalidades deportivas destacadas cuando alcanzan la cima, sólo hay un camino por recorrer, y no es una buena dirección. Es hacia abajo".

El exjefe de la F1 afirmó que Hamilton parece desgastado tras tantos años en la élite:

"Hamilton está cansado. Lleva haciendo lo mismo desde siempre. Necesita un reinicio total para hacer algo completamente diferente. Puede que él no lo piense, pero pronto se acostumbrará a hacer otras cosas lejos del automovilismo cuando se retire. Creo que debería haberlo hecho hace tiempo".

Un consejo directo: negociar su salida

Ecclestone incluso sugirió una estrategia para que Hamilton pueda dar un paso al costado sin perder económicamente:

"Si yo fuera su representante, negociaría inmediatamente con Ferrari y diría: 'Si tienen a alguien que sustituya a Lewis, se hará a un lado'. Si yo fuera Lewis, les pediría que me paguen todo mi contrato. Podría funcionar para ambas partes".

