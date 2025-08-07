Fórmula 1 deja Fox Sports y tendrá nueva televisora en 2026

La Fórmula 1 llegó a la mitad de temporada y con ello el parón de la misma, que podrá servir como punto de inflexión para varias escuderías. Sin embargo, dicho descanso afecta indirectamente a los aficionados, quienes tendrán que buscar una distracción las siguientes tres semanas.

Con medio año de actividad por delante, la F1 ya alista detalles para la siguiente campaña, siendo uno de esos su nueva transmisión en México. El Gran Circo dejará Fox Sports tras varios años con la empresa, para llegar a una vieja conocida.

De acuerdo con información de El Francotirador, revelada en su columna de este jueves, la Fórmula 1 firmará contrato con Televisa. Los problemas de transmisión que tuvo Fox Sports este año, el descontento de los aficionados y demás hicieron una campaña complicada para la empresa de Grupo Lauman.

Nueva casa | AP|

El último contrato de Fox Sports con F1

Fue en 2022 cuando la Fórmula 1 firmó su último contrato con Fox Sports, mismo que vence este 2025. Las tres temporadas más que tuvo Grupo Lauman con la Categoría Reina fueron de más a menos, siendo la actual la que tuvo un punto de inflexión importante tras presentar deudas y afectaciones, como no transmitir el Gran Premio de Miami.

Próximo Gran Premio

La Fórmula 1 regresará en un par de semanas, en la casa de Max Verstappen. Países Bajos tendrá el honor de contar con el mejor automovilismo del mundo, en una temporada liderada desde el comienzo por McLaren.

