¿Trampa en la F1? Russell lanza dura acusación a Leclerc y Ferrari

Subir al podio en el Gran Premio de Hungría gracias a la debacle de Ferrari no fue suficiente para George Russell. El británico quedó tercero en Budapest luego de que el rendimiento del SF-25 de Charles Leclerc se vino abajo y a pesar de que esto le favoreció, hizo una dura acusación contra el monegasco y su equipo.

En entrevista con Sky Sports F1, Russell insinuó que alguna situación con el auto de los italianos estaba al límite de la legalidad al inicio de la carrera. Por ello, consideró, quisieron compensar y de ahí bajó el rendimiento.

"Vi lo lento que conducía. Lo único que se nos ocurre es que habían puesto el coche demasiado bajo y necesitaban aumentar la presión de los neumáticos para el último stint. También usaron un modo de motor que hacía que el motor fuera más lento al final de la recta, justo donde más se desgastan las tablas", declaró.

La dura acusación de Russell contra Ferrari

Fue en el último stint, tras su segunda parada en boxes, que el auto de Leclerc perdió ritmo. Por ello, no solo no se pudo acercar a Lando Norris en el liderato, sino que perdió la posición contra Óscar Piastri y Russell. El monegasco explicó que perdió rendimiento por un problema de chasis, pero el británico no se creyó esa historia.

"Obviamente no te va a decir que estaban al borde de ser ilegales. Eso es lo único que se nos ocurre basándonos en los tiempos por vuelta y en el modo de motor que estaban usando, y cosas así. Pero en cualquier caso, estoy muy contento con el resultado", acusó el piloto de Mercedes.

Pleito entre Russell y Leclerc

Estas declaraciones se sumaron a las constantes quejas del británico por la radio de equipo mientras competían por el tercer puesto. En más de una ocasión, el piloto de Mercedes al de Ferrari de frenar en movimiento y cuando se dio el contacto pidió de inmediato la sanción.

No es la primera ocasión que Russell hace este tipo de comentarios en medio de una pelea en pista. Como director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA) esta situación resulta polémica ya que se especula que la FIA y dirección de carrera se deja influir por esta situación al momento de imponer sanciones.

