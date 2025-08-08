Red Bull sobre diferencia de rendimiento con McLaren: "Nos están matando"

Red Bull no ha encontrado ritmo en la Temporada 2025 de la Fórmula 1. Al igual que en 2024, se ha visto ampliamente superado por McLaren, pero en esta ocasión incluso Ferrari y Mercedes han superado a los de Milton Keynes.

Sin embargo, ni los de Maranello ni los de Brackley se comparan a los de Woking. De la mano de Óscar Piastri y Lando Norris, el equipo papaya tiene una ventaja de 299 puntos a los italianos y el australiano está 97 unidades por delante de Max Verstappen.

Red Bull no ha encontrado ritmo esta temporada | RED BULL

Red Bull acepta que son inferiores a McLaren

En este sentido, tras el Gran Premio de Hungría, en el cual el neerlandés quedó noveno -su peor resultado de la temporada-, desde el garage de Red Bull aceptaron su inferioridad. Al respecto, Laurent Mekies, quien asumió el rol de director de equipo tras la salida de Christian Horner, reconoció en dónde no pueden competir contra McLaren.

"Donde nos están matando en la mayoría de las curvas de velocidad media", declaró el francés, que en Budapest fue apenas su segunda carrera al frente de los de Milton Keynes.

Mekies aceptó su inferioridad a lado de McLaren | RED BULL

¿Cuándo se reanuda la Temporada 2025 de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Países Bajos será la carrera número 15 de la campaña y será la penúltima en territorio europeo. La actividad comenzará el viernes 29 de agosto a las 4:30 horas (tiempo de Sinaloa) con la primera sesión de Prácticas Libres. Mientras que el sábado 30 la clasificación está programada a las 6:00 horas y la carrera en el mismo horario el domingo 31.

McLaren ha superado ampliamente a Red Bull | RED BULL