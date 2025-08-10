F1 2025: ¿desde cuándo McLaren no gana el Campeonato de Pilotos?

La temporada de Fórmula 1 está a nueve carreras de finalizar y todo apunta a que McLaren tendrá a uno de sus pilotos como Campeón. Por ahora, Oscar Piastri es quien lidera la lista con 284 puntos.

Desde esta fecha McLaren no gana Campeonato de Pilotos

Este logro sería importante para los de Woking, pues desde 2008 no logran tener a un piloto Campeón. Lewis Hamilton fue el último que conquistó la Fórmula 1 como conductor del equipo Papaya.

¿Qué pilotos han sido Campeones en McLaren?

Además de Hamilton, otros históricos pilotos consiguieron el Campeonato cuando pertenecían a McLaren. Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alan Proist (1986, 1986 y 1989), Ayrton Senna (1988, 1990 y 1991) y Mika Hakkinen (1998 y 1999) son quienes ganaron el título para los de Woking.

Las expectativas para la temporada son que cualquiera de los dos pilotos de McLaren consigan el Campeonato, pues Lando Norris está cerca de Piastri, con 275 puntos registrados, es decir, nueve de distancia.

En cuanto al Campeonato de Constructores, McLaren está muy lejos de sus competidores, ya que con 559 puntos se consolidó en el primer lugar. Ferrari, el segundo puesto, tiene 260 unidades.

