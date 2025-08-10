Piastri vs Norris: las grandes rivalidades de compañeros de equipos en la F1

¿Amigos o enemigos? A lo largo de 75 años, la Fórmula 1 ha estado llena de grandes batallas entre pilotos, aunque -irónicamente- algunas de las más enardecidas han sido entre compañeros de la misma escudería. En ocasiones, la pelea al interior del garage ha terminado en tragedia, con el abandono de dos casos o incluso con la pérdida del campeonato.

El caso más reciente es el de Óscar Piastri y Lando Norris quienes han tenido sus quejas por las radios de equipo, pero, por ahora, no han tenido ningún incidente aparatoso que lamentar. El percance más grave fue el del Gran Premio de Canadá, cuando un error del británico lo dejó fuera de acción y dañó el auto de su compañero, que ya no pudo alcanzar a Andrea Kimi Antonelli para quitarle el último lugar del podio.

Sin embargo, al menos en aquella ocasión uno de los dos autos terminó la carrera y no ocurrió algo como en España 2016 con Mercedes o en Azerbaiyán 2018 con Red Bull. Pero quedan diez Grandes Premios por correrse y con una diferencia tan corta en el Campeonato de Pilotos (nueve puntos) la probabilidad de que haya un choque entre compañeros no se descarta por completo.

Norris y Piastri se suman a la lista de compañeros que se han enfrentado | AP

Las grandes rivalidades entre compañeros de equipo en la F1

La de Piastri y Norris no es la primera gran rivalidad entre dos pilotos del mismo equipo, pues el mejor parámetro para evaluar el rendimiento de un conductor es su propio compañero. Y aunque es el Campeonato de Constructores el que da los premios económicos a las escuderías, cada piloto también piensa en sus propios resultados y cumplir el sueño de ser campeón.

Senna vs Prost – McLaren

Considerados dos de los mejores pilotos de la historia, coincidieron con los de Woking en 1988. El francés venía de coronarse en 1985 y 1986, pero el brasileño -que llegó procedente de Lotus- tuvo un impacto inmediato al coronarse ese año por delante de su compañero, con quien tuvo algunos roces que se intensificaron en 1989.

En aquella temporada, Ayrton Senna le echó el auto a Alain Prost en San Marino para ganar, mientras que en Japón chocaron en la Vuelta 47, lo que provocó el retiro del francés y el brasileño terminó descalificado por reincorporarse de forma ilegal. Al final, Prost se quedó con el título, pero se marchó rumbo a Ferrari para 1990.

Prost y Senna también tuvieron sus roces como compañeros | ESPECIAL

Hamilton vs Alonso – McLaren

Cuando la escudería británica fichó al novato Lewis Hamilton, nunca imaginó que llegaría a desafiar el status de Fernando Alonso, quien venía de ser bicampeón con Renault. La tensión fue clara desde la primera carrera, aunque uno de los momentos más recordados fue cuando en la clasificación del Gran Premio de Hungría, el asturiano bloqueó deliberadamente al británico en boxes.

Al final, lo tenso de la relación influyó en el campeonato de Kimi Räikkönen, que se coronó en 2007, con un punto por delante de los dos pilotos de McLaren, que además terminó descalificada del Campeonato de Constructores por el escándalo conocido como el ‘Spygate’. Al año siguiente, Alonso volvió a Renault y Hamilton ganó el primero de sus siete campeonatos.

Como novato, Hamilton compitió con Alonso en McLaren | X: @F1

Vettel vs Webber – Red Bull

Hasta antes de Sergio Pérez y Max Verstappen en 2023, el alemán y el australiano fueron quienes más cerca estuvieron de darle a los de Milton Keynes el 1-2 en el Campeonato de Pilotos. Sin embargo, su relación de 2009 a 2013 no estuvo exenta de incidentes, como en Turquía 2010, cuando se tocaron en la Vuelta 39 y Sebastian Vettel se bajó del auto para reclamarle a Mark Webber.

Aunque ese año el alemán se quedó con el título gracias al gran apoyo del australiano, en 2013 ignoró las órdenes del equipo en el Gran Premio de Malasia. Desde el garage le pidieron mantenerse detrás de su compañero, a pesar de lo cual Vettel atacó a su compañero y a 13 vuelta del final lo rebasó para quedarse con la victoria. Para el año siguiente, Webber dejó la categoría y Daniel Ricciardo se convirtió en el compañero de Vettel.

Sebastian firma con RedBull el 2009.

En 2010 ambos pilotos comienzan a pelear las victorias.



Gran premio de Turquía 2010:



Webber iba liderando, Vettel trata de adelantar y se chocan. Todo apunta a que es culpa de Vettel, pero Sebastian se enfurece por la radio. (Video). pic.twitter.com/pcrTt5dxsI — ‎Francisca (@H7MILT0N) September 6, 2024

Hamilton vs Rosberg - Mercedes

La rivalidad de amigo a enemigos más reciente de la Fórmula 1. Desde el karting, ambos pilotos fueron grandes amigos, pero el dominio de Mercedes y la ambición por ser el número 1 de las Flechas Plateadas dio paso a una batalla constante, cuyo punto de ebullición fue en el Gran Premio de España 2016.

En aquella ocasión, el choque de ambos autos le permitió a un joven Max Verstappen obtener su primera victoria en la categoría, pero rompió por completo al equipo alemán. Nico Rosberg terminó ganando el campeonato ese año, pero se retiró al final de la temporada con el argumento de que ya no había “nada más que demostrar”.

Nico y Hamilton tuvieron una de las mayores rivalidades entre compañeros | X: @F1

Otros casos

Aunque no al nivel de los casos anteriores, otras escuderías han tenido confrontaciones entre sus compañeros. Por ejemplo, en 2003, Jacques Villeneuve -en Australia- entró a boxes intencionalmente una parada después de lo previsto y perjudicó a Jenson Button, que recién se había unido al equipo.

Mientras que en Red Bull, en 2018, se dio el recordado choque entre Max Verstappen y Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Mientras que cuatro años más tarde, en Interlagos el neerlandés se negó a cederle la posición a Checo Pérez, como “revancha” por el choque del mexicano en la qualy de Mónaco ese mismo año.

