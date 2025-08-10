"Volverá más fuerte"; Charles Leclerc defiende mal paso de Lewis Hamilton con Ferrari

La era de Lewis Hamilton en Ferrari ha estado lejos de ser el sueño idílico que tenía el siete veces campeón de la Fórmula 1. En el Gran Premio de China, segunda fecha del año, el británico pasó de una emocionante victoria en la carrera sprint a una descalificación en la principal; un reflejo de la irregularidad que ha enfrentado con los de Maranello.

Y la paciencia del piloto cedió finalmente en el Gran Premio de Hungría, último antes de la pausa de verano. Sin embargo, Hamilton no descargó la frustración contra su equipo, sino contra sí mismo. "Soy un inútil, Ferrari necesita cambiar de piloto", fueron sus palabras tras una decepcionante clasificación.

Leclerc respalda a Hamilton

Hasta antes de Budapest, el heptacampeón había finalizado en zona de puntos en todas las carreras; incluso en Shanghái terminó quinto antes de la descalificación. Por lo que la P12, misma en la que largó, puso fin a esa racha. No obstante, su compañero Charles Leclerc quiso minimizar lo ocurrido.

Aunque el monegasco tuvo sus propios problemas, y pasó de ganar la pole position a quedar cuarto en el Hungaroring, dedicó unas palabras de aliento a su nuevo coequipero. "El fin de semana no fue fácil para él, pero no tengo ninguna duda de que fue un caso aislado. Sin duda volverá más fuerte para tener una segunda parte de temporada más positiva".

"Al fin y al cabo, somos un equipo, y por mucho que quiera terminar por delante de Lewis, quiero que ambos tengamos éxito, y que Ferrari tenga éxito", añadió Leclerc, que por ahora avanza en el quinto puesto del Campeonato de Pilotos con 151 puntos, 42 más que Hamilton.

Leclerc no es tan optimista con Ferrari

A pesar de las palabras de aliento para su compañero, el piloto monegasco también fue autocrítico y descartó que Il Cavalino Rampante tenga argumentos para pensar en victorias. "No creo que entremos en la segunda mitad de la temporada pensando que podemos ganar en cualquier lugar".

"Eso hace que la frustración sea aún mayor, porque sabíamos que esta era probablemente una de las pocas oportunidades en la temporada y teníamos que aprovecharla, pero lamentablemente con este problema no pudimos hacer mucho”, finalizó.

