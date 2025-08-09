¿Se acaban las opciones de Checo Pérez para regresar a Fórmula 1? Alpine 'cierra' puertas

La Fórmula 1 llegó al parón de verano y, como es costumbre, los rumores sobre movimientos de pilotos cada vez suenan con más fuerza, siendo Sergio 'Checo' Pérez uno de los más mencionados.

El futuro del mexicano en F1 aún es incierto, pues se le ha vinculado con al menos un par equipos en los más recientes meses. Sin embargo, todo apunta a que una de estas posibilidades se ha desvanecido.

AP

De acuerdo con información de la periodista brasileña, Julianne Cerasoli, Alpine, que era una de las escuderías interesadas, ya no tiene a Checo entre sus candidatos preferidos.

El reporte señala que el equipo francés aún no tiene definido quiénes ocuparán sus asientos en 2026, recordando que Gasly y Colapinto solo tienen contrato por lo que resta de este año, pero el objetivo es mantener al primero de ellos y sumar a un perfil de mucha experiencia, por lo que Valtteri Bottas es el favorito.

Esto deja a Checo Pérez con prácticamente solo una alternativa para su regreso a la máxima categoría del automovilismo: Cadillac, que valora mucho al tapatío.

Distintos reportes señalan que los estadounidenses ya han tenido conversaciones con Checo Pérez, esto con el objetivo de que sea uno de sus pilotos para su campaña de debut en la Fórmula 1.

