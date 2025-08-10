¡Súbale hay lugares! Estos son los asientos disponibles en F1 para 2026

La Silly-Season de la Fórmula 1 ha comenzado y a 21 días de que vuelva la acción de la Máxima Categoría del Automovilismo, las redes sociales de la Gran Carpa compartió una imagen donde hace oficial los lugares que están disponibles para la temporada 2026.

Seis escuderías tienen a sus dos pilotos confirmados para 2026, Ferrari con Leclerc y Hamilton, McLaren con Norris y Piastri, Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll, HAAS con Esteban Ocon y Oliver Bearman, Williams con Alex Albon y Carlos Sainz y Audi con Gabriel Bortoletto y Nico Hülkenberg.

Los lugares de F1 para la temporada 2026 | @F1|

Hay dos escuderías en las que solo tienen un lugar disponible, Red Bull tiene a Max Verstappen asegurado aunque falta definir qué piloto será compañero del actual campeón del mundo, asimismo Alpine, que solo tiene confirmado a Pierre Gasly para 2026.

Sorprendentemente, tres escuderías no tienen a un solo piloto confirmado para la temporada 2026, Mercedes, Racing Bulls y Cadillac no han dado a conocer quienes serán los dos hombres que ocuparán los asientos para el siguiente año.

La Fórmula 1 regresa a finales de agosto | AP|