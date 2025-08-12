"Está buscando algo". Excolaborador de Checo Pérez da indicios sobre el regreso del mexicano

Diez carreras faltan para que concluya la Temporada 2025 de la Fórmula 1 y por ahora hay ocho asientos disponibles para la campaña 2026. Ante esta situación, los rumores en el paddock no han dejado de circular y Sergio 'Checo' Pérez está en el centro de varios de ellos.

Alpine o Cadillac son las dos escuderías que en su momento se dijo que estaban interesadas. Pero de momento, en medio de la pausa de verano de la categoría, todavía no hay novedades. Sin embargo, un excolaborador del tapatío tiene claro que la carrera de Pérez Mendoza no ha concluido.

Hay muchos rumores sobre el posible regreso de Checo | MEXSPORT

Xavi Martos da indicios sobre el regreso de Checo Pérez

Preparador físico especializado en deportes motor, el español trabaja con Sergio Michel desde 2014. Estuvo con el piloto mexicano en Racing Point, Force India y también en Red Bull, por lo que lo conoce bien. Y aunque aseguró que el tapatío no le ha confirmado que volverá, hay motivos para pensar que Checo se está preparando para su regreso.

"Checo tiene nuevo mánager. Ya no está Julian (Jakobi), tiene a Khalil Beschir. Entonces, cuando se anuncia que Checo tiene nuevo mánager, yo me pregunto: '¿Para qué tiene nuevo mánager?'. Eso te responde a todo, si quieres dejar de conducir, no contratas a nuevo mánager", declaró entrevista para Duralavita.

Enfatizó que él por ahora no ha hablado con Checo, pero que hay motivos para pensar que ya está preparado. "Yo lo he visto como espectador; conozco a Khalil porque hemos coincidido, un tío muy trabajador, pero yo creo que Checo está buscando. Va a buscar algo", finalizó.

Checo cambió de representante recientemente | MEXSPORT

Los asientos libres en la Fórmula 1

Además de los dos de Cadillac, que será la nueva escudería en 2026, Racing Bulls tampoco tiene firmados a sus pilotos para 2026. Por ahora cuenta con Liam Lawson e Isack Hadjar, pero ninguno de los dos tiene contrato más allá de 2025, situación similar a la de Mercedes, que no ha "amarrado" a George Russell ni a Andrea Kimi Antonelli.

Mientras que Red Bull y Alpine tienen seguro a Max Verstappen y Pierre Gasly, respectivamente, pero no al segundo piloto. Aunque en el caso de los austriacos es improbable que consideren el regreso del tapatío después de rescindirle el contrato a finales de diciembre para reemplazarlo con Lawson, que solo duró dos carreras.

Checo espera un proyecto atractivo en la F1 | MEXSPORT