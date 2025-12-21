Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 22 al 26 de diciembre de 2025

La astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para la semana del 22 al 26 de diciembre de 2025 y cada signo del zodiaco recibe una carta del tarot especial, símbolo de cambios, energía y oportunidades. Aquí te contamos qué te espera signo por signo, con el mensaje espiritual que te guiará durante estos días.

Aries

atraviesa una semana ideal para cerrar ciclos y ordenar su vida, tanto en lo personal como en lo familiar. La energía que lo acompaña invita a poner en regla trámites, documentos y pendientes antes de finalizar el año. El 24 de diciembre será un día clave para la reflexión, el perdón y la reconciliación, por lo que se recomienda evitar discusiones y priorizar la armonía en el hogar.

En el amor, la suerte favorece especialmente a los solteros, quienes podrían conocer a alguien con intenciones claras y sinceras. La compatibilidad será mayor con Leo, Sagitario y Capricornio. En pareja, el diálogo será fundamental.

Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona./ Pixabay

TAURO

Tauro vivirá días de trabajo intenso y cierre de proyectos, por lo que es importante organizar tiempos y finanzas antes de descansar. El 25 de diciembre será su mejor día, con recompensas materiales y momentos de tranquilidad. Se recomienda cuidar los gastos y priorizar el bienestar personal.

En el amor, llegan detalles y atenciones de alguien especial, con mayor afinidad con Virgo, Capricornio y Acuario. En pareja, se fortalecen los planes de viaje. La salud requiere moderación en comida y bebida, cuidando presión y colesterol.

GÉMINIS

Géminis inicia la semana con liderazgo y claridad mental, ideal para tomar decisiones importantes y organizar compromisos. Será un periodo de regalos inesperados y oportunidades económicas, incluso a través de proyectos familiares. El martes destaca como su día más favorable.

En el amor, pueden reaparecer personas del pasado, pero se recomienda no repetir historias conflictivas. Las nuevas conexiones fluyen mejor con Sagitario, Acuario y Libra. La salud pide atención en garganta y vías respiratorias.

CÁNCER

Cáncer vivirá una semana muy activa en el plano familiar, asumiendo el rol de organizador de las celebraciones. El 26 de diciembre será ideal para cerrar pendientes y enfocarse en el hogar. También es un periodo para honrar recuerdos y sanar emociones.

En el amor, se vislumbran propuestas serias y estabilidad, especialmente con Tauro, Piscis y Escorpión. La salud requiere cuidar espalda baja, riñones y mantener buena hidratación.

LEO

Leo brilla con fuerza esta semana, recibiendo reconocimiento y oportunidades. El 25 de diciembre será especialmente positivo, incluso para probar suerte. Habrá equilibrio entre trabajo y celebraciones sociales.

En el amor, las emociones estarán intensas; es importante descansar y evitar excesos. Los solteros conectan con Aries, Acuario y Sagitario. La salud pide cuidar el sistema nervioso

VIRGO

Virgo tendrá una semana de orden, claridad y soluciones, ideal para cerrar asuntos laborales y personales. El martes será clave para decisiones importantes. También será un excelente anfitrión en reuniones familiares.

En el amor, se fortalecen relaciones con Aries, Tauro y Capricornio. La salud requiere atención en garganta, pulmones y dentadura.

Números: 08, 11 y 65

Colores: blanco y verde

Regalos ideales: tecnología o artículos prácticos

LIBRA

Libra atraviesa una de las semanas más favorables del año, con abundancia y estabilidad. El 24 de diciembre será un día cabalístico, ideal para recibir buenas noticias y regalos inesperados.

En el amor, se anuncian compromisos importantes con Cáncer, Géminis y Acuario. La salud pide cuidar espalda baja y caderas.

ESCORPIO

Escorpión vivirá días de resoluciones y sanación emocional. Es un buen momento para ordenar finanzas y evitar conflictos. El jueves será ideal para tomar decisiones importantes.

En el amor, se perfilan relaciones estables rumbo al 2026, con mayor afinidad con Piscis, Cáncer y Leo. La salud requiere atención al estómago y hábitos.

Números: 03, 06 y 09

Colores: rojo y amarillo

Regalos ideales: tecnología o artículos para el hogar

SAGITARIO

Sagitario será el alma de las celebraciones, con una semana de suerte, movimiento y oportunidades. El lunes será su día más productivo para cerrar proyectos y planear viajes.

En el amor, hay estabilidad y nuevas conexiones con Piscis, Aries y Leo. La salud pide cuidar el sistema digestivo

La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de octubre. / RS

CAPRICORNIO

Capricornio celebra su cumpleaños con ingresos, reconocimientos y avances económicos. El 25 de diciembre será su día más afortunado. Se recomienda discreción con planes personales.

En el amor, fluyen relaciones estables con Tauro, Virgo y Libra. La salud requiere cuidar riñones y piel.

ACUARIO

Acuario vive una semana tranquila y reflexiva, ideal para planear el 2026, año que será especialmente favorable. El 24 de diciembre traerá doble suerte económica.

En el amor, hay equilibrio con Libra, Leo y Géminis. La salud pide cuidar garganta y pulmones.



Tu carta anuncia dinero rápido, pero también te advierte sobre “enemigos ocultos”. / Pixabay

PISCIS

Piscis atraviesa una semana de manifestación y sorpresas positivas, con regalos inesperados y momentos especiales en familia. El 25 de diciembre será su día más poderoso.

En el amor, se anuncian compromisos y estabilidad con Escorpión, Cáncer y Géminis. La salud requiere atención en piernas y circulación.