iOS 26.3 abre la opción de transferir datos de iPhone a Android

Apple sorprendió a los usuarios con el lanzamiento de iOS 26.3, una actualización que introduce una función histórica: la posibilidad de transferir datos directamente de un iPhone a un teléfono Android. Esta novedad representa un cambio relevante en la forma en que la compañía maneja la interoperabilidad con otros sistemas operativos.

La actualización iOS 26.3 permite por primera vez la transferencia directa de datos entre iPhone y Android./ X

Hasta ahora, el ecosistema de Apple se había caracterizado por limitar la migración de información hacia plataformas externas. Con iOS 26.3, los usuarios pueden mover datos personales sin recurrir a procesos complejos o soluciones externas, facilitando el cambio entre dispositivos de distintas marcas.

La transferencia se realiza mediante una conexión directa entre ambos teléfonos, lo que permite compartir información sin necesidad de cables especiales ni servicios adicionales. Esta función está diseñada para hacer el proceso más ágil y accesible para los usuarios.

¿Qué tipo de datos se pueden transferir con iOS 26.3?

De acuerdo con la información disponible, la nueva función permite transferir datos básicos del usuario, como contactos, mensajes, fotos y otros archivos personales, de manera directa desde un iPhone hacia un dispositivo Android compatible.

Apple dio un paso hacia la interoperabilidad al habilitar el envío de información a dispositivos Android./ X

El proceso está integrado al sistema operativo, por lo que no es necesario instalar aplicaciones de terceros. Apple busca que la experiencia sea sencilla, guiando al usuario paso a paso durante la transferencia de información.

Un cambio relevante en la estrategia de Apple

La llegada de esta función marca un cambio significativo en la estrategia de Apple, que históricamente ha priorizado mantener a los usuarios dentro de su propio ecosistema. Con iOS 26.3, la compañía parece responder a una demanda creciente de mayor flexibilidad entre plataformas.

Con iOS 26.3, cambiar de iPhone a Android se vuelve un proceso más sencillo para los usuarios./ X

Además, esta actualización se suma a otras mejoras de seguridad y rendimiento incluidas en iOS 26.3, por lo que Apple recomienda a los usuarios actualizar sus dispositivos para acceder a las nuevas funciones y mantener el sistema protegido.

La posibilidad de transferir datos de iPhone a Android representa un avance importante para quienes consideran cambiar de dispositivo, al eliminar una de las principales barreras que existían entre ambos sistemas operativos.