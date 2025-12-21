‘Es una cag…’: Pollo Briseño explota contra la Liga MX

El defensor dos veces campeón de la Liga MX con Toluca y ex jugador de Chivas, Antonio ‘Pollo’ Briseño, arremetió contra la liga y su formato, asegurando que no pueden crecer los jóvenes, además de todas las limitantes que existen desde la zona de la Liga de Expansión, hasta en el tema de ascenso y descenso en México.

Pollo con Toluca I IMAGO7

¿Qué dijo el Pollo Briseño?

Durante una entrevista, el mexicano de 31 años contó cómo se viven los cambios del balompié nacional desde adentro, asegurando que el sistema de competencia y la estructuración de la liga se encuentra ‘fracturada’.

“El ecosistema está hecho cagada. En Tercera, Segunda y Expansión hay límite de edad. Los jóvenes no crecen si solo juegan entre ellos. ¿Tú crees que los jugadores que se desarrollan ahí van a servir, si se enfrentan contra ellos mismos casi siempre?", sentenció el Pollo.

Briseño en Liga MX I IMAGO7

En su crítica, Briseño deja en claro cómo es que el sistema de competencia de México tiende a ‘autosabotearse’, ya que la falta de ascenso y descenso, junto con las norma de la Liga de Expansión, limitan demasiado al talento joven que busca una oportunidades en el mundo del futbol.

Con el tiempo, las ligas inferiores a la Liga MX comenzaron a perder calidad y potencia, pues los equipos permanecen huidos mientras sus jugadores vienen y van, haciendo que al final decidan dejar sus carreras y buscar algo que les pueda beneficiar en el futuro.

IMAGO7

Bucle en la carrera del mexicano

En sus declaraciones, el jugador hizo una explicación bien detallada sobre lo decadente que ha llegado a ser el futbol mexicano a nivel mundial, sin embargo, más allá de los 22 que están dentro del rectángulo de juego, la limitantes corren por fuera, deteniendo a nuevos y buenos futbolistas, pero que económicamente no pueden dar un aporte ‘extra’.

En cuanto a los talentos y nombres que emergen con los años en Liga MX, los precios altísimos impuestos por representantes y directivos, ayudan a que el futbolista mexicano se encierre en una burbuja imposible de romper, apagando a grandes promesas y transformándolas en una simple realidad más.