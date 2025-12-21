Los amos de las asistencias: estos fueron los jugadores con más pases de gol en México

El 2025 está por terminar y varias cosas sucedieron en el futbol mexicano, como la proclamación de Toluca en ambos torneo. Sin embargo, además de los dos grandes títulos de Liga MX de los Diablos, varios jugadores tuvieron un año consagratorio, como los máximos asistentes en el balompié nacional.

Hacer un gol es impresionante, pero dar el pase para el mismo también lo es, así que varios futbolistas optan por hacer lo antes mencionado. En el futbol mexicano, varios jugadores brillaron por la cantidad de asistencias que dieron en el 2025.

El máximo asistente en México | IMAGO7

¿Quiénes fueron los jugadores con más asistencias de la Liga MX?

Los máximos honores se los llevó Alexis Vega, quien pese a que no tuvo una gran participación en los últimos meses, se convirtió en el jugador con más asistencias en todos los torneos que los equipos mexicanos disputaron (Liga MX, Concachampions, Leagues Cup, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental).

El atacante de los Diablos tuvo un resurgir desde su llegada a la capital mexiquense, pero fue gracias a sus asistencias que volvió a lo más alto, incluso en la Selección Mexicana. Alexis Vega logró 21 pases de gol en todo el año, dejando muy por detrás a su más cercano perseguidor.

Brunetta | IMAGO7

El hombre que se quedó muy lejos del nuevo príncipe del averno fue Juan Brunetta, quien hizo 13 asistencias en el 2025. Detrás del futbolista de los Tigres, José Paradela y Rodolfo Rotondi hicieron 12 pases a gol.

Con 11 asistencias en solitario, Alejandro Zendejas fue de lo más destacado de América en este 2025. Detrás del estadounidense, cuatro jugadores hicieron 10 pases de gol: Diego Lainez, José Luis Rodríguez, Juan Sanabria y Juan Angulo.

De cara al Mundial 2026

La soberbia actuación de Alexis Vega en el balompié nacional dio pie a pensar en una nueva era en el ataque mexicano, pues el jugador mexicano buscará recuperarse de su lesión para ser el creador de juego en el Mundial 2026.

Rodolfo Rotondi | IMAGO7