¿No lo convencen? El motivo por el cual Sergio 'Checo' Pérez todavía no firma con Cadillac

De la promesa a la incertidumbre. Los días pasan, pero el anuncio de que Sergio 'Checo' Pérez será el nuevo piloto de Cadillac sigue sin darse y el regreso del mexicano a la Fórmula 1 se mantiene exactamente donde empezó el año: sin un camino claro.

Hace aproximadamente un mes, lo último que se dijo fue que la confirmación se daría después del Gran Premio de Hungría. Sin embargo, ya pasó una semana de que las escuderías se marcharon de Budapest y hasta el momento no hay novedades.

De acuerdo con el portal GPBlog, especializado en la categoría, la tardanza para anunciar el fichaje de Checo tiene un motivo sencillo: No hay nada cerrado todavía.

Checo Pérez sigue sin firmar con Cadillac | MEXSPORT

Bottas sí, Checo en duda

Según el sitio mencionado, al interior del paddock de F1 esperan que el 2026 sea un mal año para Cadillac, que por ahora solo tiene alrededor de 400 empleados, contra el promedio de mil que tiene una escudería en esta categoría. Por ello, luce difícil que su temporada debut se buena para el equipo estadounidense.

En ese contexto, según la fuente mencionada, para Pérez Mendoza significaría un reto en el cual tiene poco que ganar y mucho que perder. El portal mencionado señala que al mexicano no le agrada la idea de estar por detrás del resto en su regreso a la parrilla, no así Valtteri Bottas, quien no tendrían problema en estar en esa condición con tal de conducir.

Pérez Mendoza sigue sin equipo en la actual por ahora | MEXSPORT

Candidatos al asiento de Cadillac

En ese escenario, el finlandés podría tomar el asiento titular en la escudería de General Motors y solo faltaría definir a su compañero. Felipe Drugovich, piloto de reserva de Aston Martin, es uno de los candidatos pues ya condujo con Cadillac en las 24 Horas de Daytona y en las 24 Horas de Le Mans.

Jak Crawford, de Formula 2, y Alex Dunne, piloto junior de McLaren, son los otros dos nombres que mencionó GPBlog. Aunque por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación.

El futuro de Checo Pérez es incierto todavía | MEXSPORT