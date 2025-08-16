Christian Horner, en la mira de Cadillac junto a Checo Pérez para la F1

El debut de Cadillac en la Fórmula 1 en 2026 comienza a tomar forma y la escudería estadounidense busca nombres de peso para su llegada al Gran Circo. De acuerdo con la revista alemana AMuS, entre los perfiles que evalúan se encuentra Christian Horner, expiloto y exjefe de Red Bull Racing, quien dirigió al equipo en la etapa de Sergio “Checo” Pérez. Aunque se habla de su posible incorporación, no sería en calidad de director, ya que actualmente el puesto pertenece a Graeme Lowdon.

Cadillac explora opciones de liderazgo

Según AMuS, Cadillac mantiene pláticas internas sobre la posibilidad de traer a Christian Horner, buscando aprovechar su experiencia en la Fórmula 1; sin embargo, su llegada no implicaría un rol como director general, sino otro cargo dentro de la estructura que permita sumar su conocimiento sin desplazar a Graeme Lowdon, quien encabeza el proyecto actualmente.

Este movimiento coincide con la estrategia de la marca estadounidense de asegurarse un debut competitivo en la máxima categoría del automovilismo. Con la intención de evitar un inicio complicado, la escudería pretende rodearse de personalidades con trayectoria en el paddock y que aporten estabilidad a un proyecto que apunta a ser de largo plazo.

Checo Pérez y la incógnita de los pilotos para 2026

El interés por Christian Horner llega en paralelo a los rumores que colocan a Sergio “Checo” Pérez como posible piloto de Cadillac en 2026. Aunque el mexicano es una de las opciones más sonadas, Graeme Lowdon aseguró que la decisión no está tomada.

“Probablemente diría que tenemos entre 6 y 10 buenos candidatos. Desde el primer momento quedó claro que todos quieren conducir un Cadillac, de eso no hay duda, pero armar una alineación de pilotos no es sencillo”, comentó el directivo.

Lowdon enfatizó que la elección de pilotos titulares y de reserva será clave para el éxito del equipo: “No se trata solo de los titulares: también necesitamos pilotos reserva, de simulador”. La declaración refleja el nivel de planeación que Cadillac quiere implementar, con un enfoque en consolidar un equipo sólido desde su debut.

