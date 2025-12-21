Aston Villa vs Manchester United EN VIVO Premier League Jornada 17

El cierre de la Jornada 17 de la Premier League nos reserva uno de los enfrentamientos más atractivos de la temporada en Villa Park. Este domingo, el Aston Villa recibe al Manchester United en un duelo que no solo pone en juego tres puntos, sino la consolidación de los "Villanos" en la zona de Champions League frente a un equipo de Old Trafford que busca desesperadamente regularidad.

El conjunto de Birmingham llega en un estado de forma envidiable. Tras vencer 3-2 al West Ham el pasado fin de semana, los dirigidos por Unai Emery han escalado hasta la 3.ª posición de la tabla con 33 puntos.

Su racha es impresionante: acumulan seis victorias consecutivas en la Premier y nueve en todas las competiciones. La victoria reciente ante el líder Arsenal (2-1) en casa ha confirmado que Villa Park es, hoy por hoy, uno de los estadios más difíciles de visitar en toda Europa.

Por el contrario, el Manchester United navega en la irregularidad desde la 6.ª plaza con 26 puntos. Los "Red Devils" vienen de un vibrante pero frustrante empate 4-4 contra el Bournemouth en Old Trafford, un partido que desnudó tanto su capacidad goleadora como sus preocupantes carencias defensivas. Con 26 goles en contra en 16 partidos, el equipo de Manchester necesita ajustar su línea de fondo si quiere frenar el vendaval ofensivo que propone el Villa.

El historial reciente entre ambos favorece históricamente al United, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos. No obstante, el presente del Aston Villa sugiere un cambio de ciclo.