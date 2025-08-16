Expiloto de Red Bull, hospitalizado tras sufrir accidente en moto luego de su adiós a la F1

El expiloto de Fórmula 1 y Red Bull, Daniel Ricciardo, fue hospitalizado en Australia luego de sufrir un accidente mientras practicaba motocross en la selva de Daintree, en su país natal.

Expiloto de Red Bull sufre accidente en moto | AP

De acuerdo con reportes de PlanetF1, el incidente obligó a que Ricciardo fuera trasladado al Hospital del Distrito de Mossman, ubicado a unos 50 kilómetros del lugar del accidente, donde recibió atención médica.

Nada de gravedad

Afortunadamente, los primeros informes indican que el australiano no sufrió lesiones de gravedad, aunque sí presentó una fractura en la clavícula. Pese al golpe, se reporta que se encuentra de buen ánimo y ya fue dado de alta para continuar con su recuperación en casa.

Ricciardo fuera de peligro | AP

La fecha exacta del accidente no ha sido confirmada, aunque se sabe que ocurrió durante los últimos días. Hasta el momento, Ricciardo no se ha pronunciado públicamente sobre el suceso en sus redes sociales.

El expiloto de 36 años, quien compitió en la Fórmula 1 con escuderías como Red Bull, Renault y McLaren, se retiró de la categoría en 2024 tras una década en la máxima competición del automovilismo.

Ricciardo está fuera de la F1 desde 2024 | AP

