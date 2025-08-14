¿Favorable para Checo Pérez? Reportes vinculan a Christian Horner con Cadillac

¿Habrá reencuentro amistoso? La incorporación de Cadillac a la parrilla en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 es una oportunidad para pilotos que se encuentran sin asiento, como es el caso de Sergio 'Checo' Pérez, y también para otros puestos, por ejemplo, directores de equipos.

De acuerdo con el portal Auto, motor und sport, Christian Horner es una alternativa para la escudería de General Motors. Lo anterior a pesar de que el equipo estadounidense actualmente cuenta con Graeme Lowdon como director.

¿Cadillac busca director de equipo?

Por ahora, no hay nada confirmado en el entorno de la nueva escudería. Lowdon está con los estadounidenses desde que comenzó el proyecto y se ha encargado de pensar en la planificación del equipo. Sin embargo, según la fuente mencionada, no se descarta un cambio para 2026 y es una opción ya se discutió a puerta cerrada en Silverstone.

Los nuevos rumores apuntan a que Horner y Checo pueden reunirse | MEXSPORT

Entre los factores que favorecerían la llegada de Horner está que ya tiene experiencia en construir un equipo y además al fabricante de motores, algo en lo que Horner ya tiene experiencia. Además, después de 20 años con Red Bull, tiene una larga experiencia que aportaría tanto en lo deportivo como en lo mediático, pues Lowdon solo tiene el antecedente de dirigir a Marussia.

"Con él al mando, el proyecto recibiría un reconocimiento completamente diferente y mayor peso político en la escena", escribió el medio mencionado. No obstante, no precisó si las negociaciones están avanzadas.

¿Reencuentro entre Checo Pérez y Horner?

No es la primera vez que se habla de que el piloto mexicano y el directivo británico vuelvan a colaborar juntos. Hace un mes, después de la salida de Horner de Red Bull luego del Gran Premio de Gran Bretaña, se dijo que Alpine podría ser el equipo que los reuniera.

Horner podría ser un incorporación importante para Cadillac | RED BULL

Sin embargo, en ese momento fue solo una posibilidad, sin negociaciones reales entre Horner y la escudería francesa. En cuanto a Cadillac, por ahora es solo un rumor y la escudería estadounidense sigue sin adelantar información sobre la estructura deportiva que tendrá, menos sobre su alineación.

Checo y Horner coincidieron cuatro años en el equipo de Milton Keyners, donde el británico solía ser de los principales defensores del tapatío. No obstante, en 2024 Christian también apuntó contra Pérez Mendoza por los malos resultados con el RB20, por lo que la relación se desgastó.

Aunque en caso de reencontrarse en la escudería estadounidense, podría ser también una oportunidad de "reconciliación". Habrá que esperar a ver qué pasa en próximas semanas, pues de acuerdo con los más recientes rumores, después del Gran Premio de Italia se confirmaría a Checo como piloto de Cadillac.

Horner y Checo coincidieron cuatro años en Red Bull | RED BULL