Helmut Marko asegura que Toto Wolff inició el rumor de Verstappen a Mercedes: "todo fue impulsado por él"

La mitad de temporada en la Fórmula 1 llegó y con ello se ve un claro favorito. McLaren ha dominado toda la Categoría Reina este 2025; mientras que Red Bull quedó rezagado y con las viejas glorias del pasado.

La escudería de las bebidas energéticas despidió a Christian Horner y dejó a Helmut Marko con bastantes problemas internos, como el rumor de una posible salida de Max Verstappen. Ante este rumor, el asesor de los de Milton Keynes aseguró que el rumor del adiós del piloto neerlandés nació desde las entrañas de su posible destino, por parte de Toto Wolff de Mercedes.

"Por supuesto que fue molesto, sobre todo, porque todos creen saber mejor que nosotros cómo era la cláusula de rescisión. Pero sabemos que todo eso fue impulsado, en parte, por Toto Wolff. Siempre lo tuve claro, porque no habría sentido que Max Verstappen cambiará de equipo en 2026", comentó Marko en entrevista con el medio austriaco Kronen Zeitung.

Las declaraciones de Max Verstappen

Por su parte, 'Mad-Max' aseguró hace unos días que su futuro es dentro de Red Bull, pero diversos medios han manejado otra historia. Lo que es seguro, es que Max y la escudería de las bebidas energéticas están pasando por un momento bastante difícil, todo por la cuestión mediática y el dominio papaya.

"Nunca dije nada al respecto porque estaba concentrado en hablar con el equipo sobre cómo podemos mejorar nuestro rendimiento y pensar en el próximo año. Cuando no estás interesado en quedarte, dejas de hablar de ese tipo de cosas, y yo nunca lo hice", comentó Verstappen hace un tiempo.

