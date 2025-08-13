Jo Ramírez: “Checo Pérez salió de Red Bull y la F1 por distracciones, le gusta el dinero”

El histórico ex coordinador de McLaren, Joaquín Ramírez Fernández, mejor conocido como Jo Ramírez, dio su opinión sobre la salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull y las razones por las que, actualmente, el piloto mexicano no tiene asiento en la Fórmula 1.

En entrevista para ESPN, Ramírez aseguró que Pérez tuvo “muchas distracciones” que lo alejaron de su principal objetivo en la máxima categoría del automovilismo.

“Ha tenido muchas distracciones que lo han sacado de Fórmula 1, lo admita o no. Ese fue su error”, afirmó.

Según el ex directivo de McLaren, uno de los principales problemas de Checo fue que dejó de priorizar el rendimiento deportivo para centrarse en la obtención de contratos lucrativos, algo que sí logró durante su etapa con Red Bull.

“Si eres corredor de Fórmula 1 debes poner la Fórmula 1 en el desayuno, comida y merienda. Max Verstappen, por ejemplo, tiene simulador en su avión y busca siempre cómo mejorar. Sergio le gusta el dinero, ha hecho mucho dinero. Su mánager era muy bueno para cerrar grandes contratos y el de Red Bull fue muy bueno”, explicó Ramírez.

¿Regreso con Cadillac?

En los últimos meses, diversos rumores han vinculado a Pérez como candidato para ser piloto de la nueva escudería de Cadillac en la F1. Sobre este tema, Ramírez no descarta su regreso a la parrilla.

“Si Red Bull le hubiera dado más tiempo para que se volviera a involucrar en el deporte, lo hubieran conseguido. Fue un descuido, el talento lo tiene y lo volveremos a ver en cualquier coche”, sentenció.

