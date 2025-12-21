¿Cuándo y dónde ver AEL Limassol de Guillermo Ochoa vs AEK Larnaca? EN VIVO

AEL Limassol de Guillermo Ochoa y AEK Larnaca se citan en la Jornada 15 de la Liga de Chipre en un partido que promete emociones fuertes por el momento que viven ambos clubes. El duelo se disputará en casa del AEL, que buscará hacerse fuerte ante uno de los equipos más sólidos del torneo y recortar distancia en la tabla general.

AEL Limassol llega a este compromiso ubicado en el séptimo lugar de la clasificación, con 21 puntos tras 14 jornadas. El conjunto local ha mostrado una campaña irregular, con seis victorias, tres empates y cinco derrotas, aunque su rendimiento reciente ha sido positivo y le permite encarar esta previa con confianza.

En sus últimos cinco encuentros de liga, el AEL Limassol mantiene el invicto, producto de tres triunfos y dos empates. Esta racha ha servido para estabilizar al equipo y mantenerlo en la pelea por puestos más altos, por lo que sumar ante un rival directo sería clave en sus aspiraciones.

AEK Larnaca, en busca de consolidarse en la parte alta

Del otro lado, AEK Larnaca afronta la Jornada 15 como cuarto lugar de la Liga de Chipre, con 28 unidades. Su balance es uno de los más destacados del campeonato, con ocho victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas, números que reflejan la regularidad del conjunto visitante.

Al igual que su rival, Larnaca también atraviesa un buen momento, ya que en sus últimos cinco partidos registra tres victorias y dos empates. Esta dinámica positiva lo mantiene firme en la zona alta de la tabla y con la mira puesta en seguir presionando a los líderes del torneo.

¿Podrá AEL Limassol frenar el dominio reciente de Larnaca?

La previa marca un claro antecedente favorable para AEK Larnaca, que en los últimos cinco enfrentamientos directos ganó cuatro partidos y solo cedió un empate. Este historial reciente anticipa un duelo complicado para el AEL Limassol y para el equipo en el que milita Guillermo Ochoa, que deberá mostrar solidez defensiva si quiere romper la tendencia.

Con ambos equipos llegando en buen momento, el choque de la Jornada 15 se perfila como uno de los más atractivos de la fecha en la Liga de Chipre. AEL Limassol intentará aprovechar su localía para dar la sorpresa, mientras que AEK Larnaca buscará confirmar por qué es uno de los contendientes más fuertes del campeonato.

¿Cuándo y dónde ver el AEL Limassol vs AEK Larnaca?

FECHA: Lunes 22 de diciembre.

Lunes 22 de diciembre. HORA: 11:00 (hora centro de México).

11:00 (hora centro de México). LUGAR: Alphamega Stadium, Limassol, Chipre .

Alphamega Stadium, Limassol, Chipre TRANSMISIÓN: Sin transmisión en México.

