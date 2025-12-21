¡Se volvió loco! Esteban Andrada, ex portero de Monterrey, pateó a rival en LaLiga Hypermotion

El ex portero de Rayados de Monterrey de la Liga MX, Esteban ‘Sabandija’ Andrada, vivió un momento tenso al patear a un rival durante el juego de la Jornada 19 de LaLiga Hypermotion, entre el Real Zaragoza y el Burgos.

Andrada con Rayados I IMAGO7

¿Cómo fue la patada de Andrada?

Durante el minuto 42 del primer tiempo, el equipo de Burgos llevaba la ventaja gracias a un solitario gol de David Ballesteros, por lo que la presión recayó en el equipo visitante, el cual buscó de todas las maneras encontrar el empate antes del descanso.

Sin embargo y contra toda la presión del Zaragoza, el equipo de Burgos logró aguantar y acercarse al área rival, dejando un disparo de media distancia por parte de Fernando Nino, mismo que terminó en las manos del arquero, Andrada.

Andrada con Zaragoza I @RealZaragoza

El ex guardameta de Monterrey intentó salir rápido con un despeje largo, sin embargo, el propio Nino se puso enfrente del jugador para evitar que el balón saliera rápido, lo que no esperaba era que Andrada en su desesperación por salir rápido, terminaría por proporcionarle una patada en la espalda baja.

En cuanto se generó el contacto, los jugadores de Burgos se fueron sobre el portero argentino, pidiendo al árbitro su expulsión inmediata, desafortunadamente para los locales, tras una revisión minuciosa, Andrada solo vio la cartulina amarilla, bajo el argumento de que tocó primero el balón.

Al final y tras la revisión, el atacante y el portero se dieron la mano y el juego continúo de manera tranquila, no sin antes haber sido amonestados y puestos en advertencia por parte del colegiado.

Equipo de Zaragoza I @RealZaragoza

Nuevos aires europeos

Esteban Andrada llegó al Zaragoza a inicios de la temporada, en un sorpresivo movimiento por parte de la directiva del Monterrey, la cual apostó por el arquero de la Selección de Uruguay, Santiago Mele.

Pese a su abrupta salida, los aires europeos parecen no irle bien al jugador de 34 años, pues actualmente con el Zaragoza se encuentran en la posición 24 con riesgo de descenso, sumando solo dos victorias, dos empates y una derrota.